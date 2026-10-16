Школьники из Шымкента стали призёрами республиканского айтыса

Ученики школы традиционного искусства «Каратау» из Шымкента заняли призовые места на республиканском айтысе школьников «Жыр алыбы – Жамбыл».

Творческое состязание организовал Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства просвещения Казахстана.

По итогам айтыса Исламали Биржанулы завоевал Гран-при, а Айша Бактияр заняла второе место.

Юные акыны представили Шымкент и продемонстрировали навыки импровизации, владение словом и знание традиционного искусства.

В акимате отметили, что успех школьников стал результатом их подготовки и работы педагогов, а также показывает развитие национального искусства в системе дополнительного образования города.