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Школьники из Шымкента стали призёрами республиканского айтыса

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата Шымкента

Ученики школы традиционного искусства «Каратау» из Шымкента заняли призовые места на республиканском айтысе школьников «Жыр алыбы – Жамбыл».

Творческое состязание организовал Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства просвещения Казахстана.

По итогам айтыса Исламали Биржанулы завоевал Гран-при, а Айша Бактияр заняла второе место.
Юные акыны представили Шымкент и продемонстрировали навыки импровизации, владение словом и знание традиционного искусства.

В акимате отметили, что успех школьников стал результатом их подготовки и работы педагогов, а также показывает развитие национального искусства в системе дополнительного образования города.

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