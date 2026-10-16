Юбилейный бенефис артиста

Я не могла пропустить этот вечер, хотя природа вдруг ниспослала такой неистовый ливень со шквальным ветром, что, как говорится, в такую погоду хороший хозяин и собаку из дома не выгонит… Но событие было важным и знаменательным: наш Шымкентский русский драматический театр чествовал своего старейшего артиста Анатолия Геннадьевича Землянова.

Старейшего — это не значит безнадежно древнего. Возраст — еще не диагноз. Юбиляру исполнилось всего лишь 75 лет, и он сейчас не только достойно стоит в театральном строю, но и продолжает держать высокую артистическую планку, являясь ярким примером для молодых по степени профессионализма и беззаветного служения искусству.

«Аплодисменты длиною в жизнь»

— именно так назывался этот юбилейный бенефис. К тому же, день рождения юбиляра совпал с еще одной красивой датой. Анатолий Землянов отметил в этот день 45-летие своей актерской деятельности, то есть он почти половину сознательной жизни посвятил театральной сцене.

В нашем же театре он служит с 1983 года. Именно служит, а не работает. Это такой устоявшийся термин у артистов театра. Если задуматься, он наполнен глубоким философским смыслом. Актеры — это особая каста, боготворящая свою профессию до полного самозабвения, а порой — до фанатизма.

Какой же судьбоносный путь привел Анатолия Геннадьевича на эту нередко тернистую стезю?

Родился он весьма далеко от наших южных широт — в Челябинской области РСФСР. В 1978 году окончил Саратовское театральное училище по специальности «актер драматического театра». После он четыре года проработал актером Саратовского театра юного зрителя. Был еще один недолгий период работы в Новочеркасском драмтеатре. Но главное событие жизни ожидало его впереди. В сентябре 1983 года Анатолий Землянов приехал в Чимкент, заглянул в областной русский драматический театр и… остался там навсегда.

Чем привлек его тогда наш знойный город? Чем заманила его чимкентская театральная сцена? Впрочем, наш театр в то время уже существовал не первое десятилетие, и ему было чем гордиться.

К примеру, на его подмостках играли такие всесоюзные знаменитости, как Олег Стриженов — в спектакле «Сорок первый» по повести Бориса Лавренева (1977 год), Ольга Аросева — в спектакле «Пена» по пьесе Сергея Михалкова, Ия Савина — в спектакле «Совесть», Василий Меркурьев — в спектакле «Чти отца своего», Сергей Маркушев — в спектакле «Власть тьмы».

Особенно интересна история жизни Айшет Ахмедовны Кинжаловой (Магомаевой), матери знаменитого певца Муслима Магомаева. Она окончила ГИТИС и около двух лет была ведущей актрисой Чимкентского драматического театра. Среди постановок с ее участием можно назвать спектакли «Принцесса Турандот», «Кроткая», «Черные розы», а пьеса «Грушенька» вообще проходила с колоссальным аншлагом.

В годы Великой Отечественной войны в Чимкент был эвакуирован и Театр Моссовета, которым руководил выдающийся режиссер Юрий Завадский. Вместе с театром сюда приехали знаменитые советские артисты, такие как Вера Марецкая, Михаил Астангов, Михаил Названов и многие другие из прославленной труппы.

Кроме того, и сам театр выпестовал много талантливых артистов, таких как Владимир Ломакин, Ирина Болотова, Зоя Кобзева, Алексей Пащенко, Евгений Дикань, Лариса Шаповалова, Валентина Осипова и многие другие. Так что попасть на сцену столь прославленного театра с его богатой историей для молодого актера обернулось огромной жизненной удачей и подарком судьбы.

Правда, говорят, что именно в Чимкенте Анатолий Землянов обрел свое личное счастье: он встретил будущую спутницу жизни, что стало еще одним веским аргументом остаться здесь навсегда. Хотя одно другому не мешает, а только делает выбор все более логичным и осмысленным.

А дальше последовали долгие годы служения нашему, а теперь и своему театру. Конечно, не всегда все складывалось ровно. Например, трудно было в пресловутое перестроечное лихолетье, когда театр буквально перестал кормить и физически, и духовно. Но и тогда — надо отдать ему должное — Анатолий Землянов не изменил своему любимому актерскому поприщу, а нашел в себе силы остаться в строю.

Если оглянуться на славный путь этого актера, то можно просто удивиться масштабу проделанной им работы. За это время он сыграл более 200 (!) ролей, заслуживших высокую оценку зрителей. Он проявил свой недюжинный талант в спектаклях самых разных жанров — от лирических и феерических комедий до драматических поэм и трагедий.

Всех его ролей, понятно, перечислить невозможно, но назову лишь некоторые из его самых ярких работ. Это Тиссаферн в трагикомедии «Забыть Герострата!», Микич в комедии «Ханума», инспектор Портерхаус в комедии «Чисто семейное дело», Хозяин в лирической комедии «Очень простая история» и профессор Горрон в комедии «Будьте здоровы!».

Из драматического репертуара актера можно выделить роли Казыбек би в драме «Абылай хан», господина Мамета в драматической поэме «Клятва», Митчелла в пьесе «Сердце Луиджи», Рыскул-бея в трагедии «В ночь лунного затмения», Александра Владимировича Серебрякова в чеховском «Дяде Ване», Старого Арбенина в драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» и еще многие другие.

Помимо завоевания зрительских сердец, Анатолий Геннадьевич был высоко оценен и на самом высоком официальном уровне. За вклад и развитие театрального искусства он удостоен множеством благодарственных писем и почетных грамот. Среди его ключевых профессиональных достижений и наград есть очень ценная для любого артиста — медаль «Дара» от Союза театральных деятелей Казахстана (2001 г.), а также почетная грамота Министерства культуры РК (2013 г.), почетная грамота Президента РК (2013 г.), диплом «Тунгышбай Аль-Тарази» за актерское мастерство в республиканском фестивале в Таразе (2015 г.), почетная грамота Министерства культуры РК (2019 г.) и наконец медаль «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие») в 2024 году.

Нет нужды говорить, что Анатолий Землянов все эти годы, не ограничиваясь рамками сцены, всегда был в гуще всех городских событий: будь-то плановые и внеплановые праздничные мероприятия, памятные вечера и другие городские проекты. Да и во всех традиционных событиях театра — «Рождественские встречи», «Вечера памяти Высоцкого» — он принимал самое горячее участие.

Анатолий Геннадьевич из тех актеров классической театральной школы, которых отличает особая сценическая культура и тонкое трепетное отношение к искусству.

Главная роль в юбилейном торжестве

Честно говоря, я боялась, что бенефис в честь двойного юбилея примет некий дежурно-официозный характер, как это иногда бывает, когда «отмечание» событий проводится «для галочки». К счастью, этого не произошло. Режиссер-постановщик Анатолий Петриченко и сценарист Роза Беркешева выстроили праздничное действо по всем законам драматического искусства, перемежая разножанровые выступления артистов с попутным повествованием о славной жизни юбиляра.

Даже начало вечера настраивало на приподнято-торжественный лад. Предполагалось, что на подиуме театра будет играть настоящий военный духовой оркестр. Он и играл, только переместившись в фойе из-за сильного ливня, что, впрочем, не помешало ему придать событию дополнительный духоподъемный настрой.

А как интересно был представлен сам юбиляр! После волшебного вальса юных танцовщиц балетной школы «Мейр» на сцену вышли галантные персонажи XVIII века, исполнив что-то вроде изящного менуэта. А затем к ним спустился сам виновник торжества в образе одетого в нарядный камзол Мольера. Словом, начало было выдержано поистине в театральном духе.

Ну а дальше начался полноценный концерт, где каждый номер, танец, песня, сценка были своеобразным личным поздравлением заслуженно почитаемому человеку. К слову, я и не подозревала, что у нас в Шымкенте так много замечательных творческих коллективов со своим особым почерком и артистическим профессионализмом.

Очень ярко показали себя танцоры из народного ансамбля «Казына», танцевальный ансамбль «Шамсинур» с сопровождением великолепного аккордеониста Махмуда Урумбаева.

Как всегда, восхитили своим высоким мастерством друзья русского драмтеатра: ведущие вокалисты театра оперы и балета Алексей Скибин и Гульжан Раскалиева. Согрели душу хоровой коллектив «Светоч» и вокальная группа «Южный город».

Само собой разумеется, что юбиляра не могли не поздравить его коллеги из театра сатиры, театра кукол и казахского драматического театра им. Ж. Шанина. И, конечно, на этот знаменательный вечер пришли с поздравлениями официальные лица из городского маслихата, управления культуры, профсоюза.

Юбиляра поздравили председатели славянских этнокультурных объединений Шымкента и Туркестанской области Наталья Романова и Марина Лимаренко, директор русского драмтеатра Игорь Вербицкий. И все они нашли искренние, теплые слова в адрес достойного земляка, так много сделавшего для развития нашей культуры.

Анатолий Геннадьевич лишь изредка вставал со своего тронного места, и то только для того, чтобы показать себя в деле. Нам показали фрагменты из спектаклей с его участием «Дядя Ваня» и «Ханума». И вот что удивительно: с каждым выходом на сцену в образе своих героев с Анатолием Геннадьевичем происходили чудесные метаморфозы. Он даже обликом менялся до неузнаваемости! Даже пластика другая появлялась в походке и движениях!

Так что легко было поверить словам его сына Алексея, когда он вышел на сцену со своей мамой Ларисой Борисовной, верной супругой артиста Землянова. Он, в частности, высказал примерно такую мысль, которую я передам своими словами: «Сцена для отца — это источник жизненной силы. Как-то раз на гастролях в Астане он почувствовал себя плохо. Казалось, даже не сможет отыграть спектакль. Но когда, преодолев себя, он вышел на сцену — никто бы не поверил в его болезнь! Театр для него, как воздух, как лучшее лекарство от всех неприятностей и хворей! Наверное, поэтому мама каждое утро с легким сердцем отправляет его на работу…»

И как хорошо, что наш театр и наш прекрасный город так ценят своих замечательных людей, способствующих его духовному развитию и процветанию!

Елена Летягина