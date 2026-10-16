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Более тонны мусора выбросил житель Туркестанской области в неположенном месте

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Редактор Юлия Машковская
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В Туркестанской области местного жителя привлекли к ответственности за выброс более одной тонны бытовых отходов в неположенном месте.

Нарушение выявили в селе Ашыбулак Казыгуртского района. По данным полиции, мужчина складировал мусор вне специально отведённой территории.

По итогам проверки в отношении него приняли административные меры.

Сотрудники полиции также провели разъяснительную работу с жителями и напомнили о необходимости соблюдать чистоту и не выбрасывать бытовые отходы в неустановленных местах.

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