Более тонны мусора выбросил житель Туркестанской области в неположенном месте

В Туркестанской области местного жителя привлекли к ответственности за выброс более одной тонны бытовых отходов в неположенном месте.

Нарушение выявили в селе Ашыбулак Казыгуртского района. По данным полиции, мужчина складировал мусор вне специально отведённой территории.

По итогам проверки в отношении него приняли административные меры.

Сотрудники полиции также провели разъяснительную работу с жителями и напомнили о необходимости соблюдать чистоту и не выбрасывать бытовые отходы в неустановленных местах.