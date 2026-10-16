90 спортсменов участвуют в чемпионате Казахстана по гребле в Шымкенте

В Шымкенте на Бадамском водохранилище проходит чемпионат Казахстана по марафонской гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях участвуют 90 спортсменов из девяти регионов страны.

За медали борются мужчины, женщины, юниоры и девушки-юниорки из Астаны, Алматы, Шымкента, а также Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей.

Среди участников и наставников — мастер спорта международного класса Тимофей Емельянов. Недавно вместе с младшим братом Сергеем он завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх в Японии.

Спортсмен сообщил, что завершает международную карьеру и планирует сосредоточиться на тренерской работе. По его словам, сейчас в регионе сформировалось перспективное поколение молодых гребцов, которых планируют готовить к международным соревнованиям.

«Хочу развивать молодёжь нашего региона и вернуть греблю на тот уровень, когда мы с Сергеем выигрывали чемпионаты мира. Сейчас у нас хорошие молодые спортсмены. Надеюсь, в следующем году сможем побороться за медаль юниорского чемпионата мира», — рассказал Тимофей Емельянов.

Бадамское водохранилище уже принимало республиканские соревнования по гребле. В мае прошлого года здесь прошёл чемпионат Казахстана среди спортсменов 2009–2010 годов рождения, в котором участвовали более 150 гребцов из 11 регионов.

По словам старшего тренера по гребле на байдарках и каноэ Алексея Подойникова, нынешний чемпионат завершает соревновательный сезон. Одной из задач турнира является привлечение молодёжи и дальнейшее развитие этого вида спорта.

Соревнования также позволяют определить сильнейших гребцов и оценить подготовку спортсменов перед следующими стартами.