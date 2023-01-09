Аферист заманил туркестанца фальшивой вакансией в нефтяной компании

Очередной случай мошенничества произошел в городе Туркестан. Там мошенник пообещал устроить жертву в нефтяную компанию в Атырау.

За свои услуги он запросил 400 тысяч тенге. По итогу жертва осталась без денег и без работы.

В ходе розыскных мероприятий установили личность подозреваемого, которым оказался житель города Шымкент.

В полиции завели уголовное дело по факту «Мошенничество». Сейчас выясняется причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям.

Стражи порядка предупреждают жителей не доверять малознакомым людям, дабы избежать непредвиденных ситуаций.