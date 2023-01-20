В Шымкенте заболевших гриппом и ОРВИ стало в 2 раза больше

Санврачи бьют тревогу. ОРВИ и грипп активно поражают жителей Шымкента и преимущественно детей, сообщает OTYRAR.

Мониторинг заболеваемости проводится ежегодно. И вот последние данные. По Шымкенту с начала эпидсезона, а это с 1 октября по 15 января, зарегистрировано 128 тысяч 639 случаев ОРВИ, из них 70,5% заболевших — дети. Заболеваемость увеличилась в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, активно распространяется грипп. За 3 месяца им переболели 102 человека, из них тип «грипп В» — 99 случаев, 3 случая тип «гриппа А» (Н1N1).

«Помимо гриппа в городе распространяются и негриппозные вирусы. Среди заболевших проверено 135 пробы анализов на другие не гриппозные инфекции. Положительные результаты выявлены в 60 пробах (44,4%), из них риновирус – 19, парагрипп — 21, ротавирус – 12, аденовирус – 2, коронавирус — 6. Виды вирусов выявляются и подтверждаются только вирусологическими исследованиями»,- сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Клинические признаки ОРВИ и гриппа сходны, говорят санэпидемиологи. При поражении дыхательных путей больного отмечаются острые симптомы: как общая слабость, заложенность носа, зуд в горле, повышенная температура тела более 3-5 дней на 38-40°С, сильная головная боль (даже после приема обезболивающих препаратов), а также астма, нарушение сознания, появление геморрагических высыпаний на конечностях заболевшего.

Специалисты советуют укреплять иммунитет, чаще проветривать помещение и по возможности самоизолироваться при первых признаках болезни. К тому же можно привиться от вируса гриппа. За счет средств местного бюджета приобретено 134 тысячи 58 доз вакцины.