Масочный режим для медработников введут в Туркестанской области

В Туркестанской области ведется подготовка к предстоящему эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. Он начнется 1 октября и продлится до конца апреля следующего года. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Акерке Еркинбекова.

С 15 сентября медицинские организации начнут подготовку к кампании по вакцинации против гриппа. Специалисты сформируют списки граждан, подлежащих иммунизации, и будут ежедневно отслеживать охват населения прививками. С 1 октября для медицинских работников планируется ввести масочный режим.

В 2026 году за счет местного бюджета для жителей региона закупили 271 348 доз вакцины «Гриппол+». Планируется вакцинировать 12,8% населения области.

Бесплатную вакцинацию смогут пройти представители групп риска. В их числе медицинские работники, женщины во втором и третьем триместрах беременности, дети и взрослые, состоящие на диспансерном учете, часто болеющие дети и дети старше шести месяцев, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники школ-интернатов, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Жителей Туркестанской области призывают соблюдать меры профилактики в период эпидемического сезона и своевременно пройти вакцинацию против гриппа.