Поезд сошел с рельсов и снес бетонный столб в Манкенте

С рельсов сошло несколько грузовых вагонов. Инцидент произошел на станции Манкент в Сайрамском районе. На какой скорости двигался товарный поезд, неизвестно.

Очевидцы уверяют, что товарный поезд снёс бетонный столб и вырвал провода. После чего несколько вагонов упали набок.

«Мы сначала не поняли в чем причина. А потом сильнее, сильнее вагоны начали валиться, и вот в середине вагон упал, и этот столб бетонный завалил и все провода. Не знаю, там потом скорую видела, что приехала. Думаю, дай бог без жертв. Конечно, все перепугались»,- рассказали очевидцы.

Жертв и пострадавших удалось избежать. По данным нацкомпании «Қазақстан темір жолы», авария не повлияла на движение других поездов.

«8 января в 19 часов 50 минут на станции Манкент участка Шымкент – Арыс в грузовом поезде произошел сход с рельсов вагонов. Для ликвидации последствий, задействованы восстановительные поезда станций Шымкент и Арыс. Причины происшествия установит специально созданная в КТЖ комиссия»,- прокомментировали инцидент в пресс-службе АО национальная компания «Қазақстан темір жолы»: