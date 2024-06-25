Компенсацию выплатят пассажирам задержанных поездов

Пассажиры задержанных поездов в Туркестанской области будут обеспечены питанием и питьевой водой.

В Туркестанской области, где произошел сход вагонов грузового поезда, ожидается задержка пассажирских поездов, об этом сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Информация по состоянию на 21:00:

* №21 «Семей-Кызылорда»

* №203 «Астана-Шымкент»

* №22 «Кызылорда-Семей»

* №46 «Туркестан-Павлодар»

* №24 «Актобе-Алматы»

* №55 «Кокшетау-Кызылорда»

* №87 «Алматы-Сарыагаш»

* №78 «Мангыстау-Алматы»

* №30 «Атырау-Алматы»

* №34 «Актобе-Алматы».

Открытие движения ориентировочно планируется 26 июня в 04:00 утра. Пассажиры будут обеспечены питанием и питьевой водой.

«Компания приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, а также информирует что в соответствии с правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом пассажирам будет выплачена компенсация за каждый полный час задержки в размере 3%, но не более стоимости проезда»,-сказано в официальном сообщении.

На месте схода работают восстановительные поезда со станций Шымкент, Арыс и Тараз. Предварительная причина схода — излом оси колёсной пары частного вагона.

Справочную информацию можно получить по бесплатному номеру «1433».

Фото: inbusiness.kz