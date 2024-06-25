В КТЖ прокомментировали сход 8 вагонов в Туркестанской области

Сход вагонов грузового поезда на участке «Тулькубас — Арыс» прокомментировали в пресс-службе АО «Қазақстан темір жолы».

Напомним, 8 крытых вагонов сошли с рельсов в Туркестанской области.

«25 июня 2024 года, в 19:20 ч. на сложном кривом участке перегона «Менлибай — Коктерек» участка «Тулькубас — Арыс» произошел сход вагонов грузового поезда. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет»,-говорится в комментарии.

Для ликвидации схода вагонов с рельсов на место происшествия направлены восстановительный и пожарный поезда со станции Шымкента.