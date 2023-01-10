Про волшебные слова и добрые поступки

Сначала хотела написать про Старый Новый год. Потому что только у нас его продолжают праздновать из каких-то подсознательно-атавистических побуждений. У нас и елку-то не принято разбирать до 13 января, чтобы уж встретить Новый год на сей раз окончательно и бесповоротно!

А потом наткнулась в календаре еще на один праздник, о котором, наверное, мало кто знает. Так вот, 11 января, оказывается, Всемирный день «спасибо». Если завтра вы скажете кому-то это волшебное слово, а может, даже несколько раз, значит, праздник у вас состоится.

Благодарность – чувство человечье

Поначалу мне показался этот праздник надуманным, искусственным, что ли. В международном праздничном календаре таких хоть отбавляй. А потом задумалась. Если есть в мире такая дата, как День флешки, то почему бы не быть празднику, который отражает живые человеческие чувства и посвящен доброму слову благодарности. «Волшебному слову» – по определению детской писательницы Валентины Осеевой.

Вообще-то, нас с детства к нему приучали, как и к другим словам вежливости и хорошего тона. Но, видимо, со временем слово как-то поистерлось, из него будто выхолостили его первоначальную суть. А ведь что оно означает? Не иначе, как «СПАСИ, БОГ!» То есть ответное на добро пожелание ближнему Божьей милости и божественной защиты…

А если поразмыслить, то и другие слова признательности за доброе дело носят исконно высокий смысл. Взять хотя бы слово «благодарю», которое было даже более употребимо раньше, чем нынешнее «спасибо». Означало оно ни много ни мало, как «дарю тебе благо!» Тоже высокий стиль – немного высокопарный, впрочем, как и другие фразеологизмы ушедших времен.

В те времена вообще выражались изысканно и благородно. Даже ругательный пасквиль обязательно начинался так: «Милостивый государь!», а заканчивался: «Ваш покорный слуга…» Не говоря уже о других галантных словесных оборотах, как-то: «всепокорнейше благодарю», «нижайший Вам поклон», «соблаговолите выслушать», ну и так далее, и тому подобное…

Можно возразить, что это просто слова, дань отжившей лексике, и отношения к нашей действительности они не имеют. Не скажите… На самом деле, манера выражаться, образный настрой речи хочешь не хочешь, а влияют на наше повседневное поведение. Если из словаря исчезают слова, отражающие все оттенки богатейших человеческих чувств, то пора бить тревогу. Хотя… о чем это я. Сама ловлю себя за непростительный лаконизм, когда вместо нормального ответа в переписке ставлю безликое «ок». Так проще, но бездушнее.

Но вернемся к празднику. Наверное, и со словом «спасибо» что-то стало не так, если такие солидные организации, как ООН и ЮНЕСКО вдруг озаботились учреждением нового праздника, названного его именем. Действительно, чтобы часто произносить это слово благодарности, надо как минимум от души эту благодарность испытывать. А чего уж лукавить, многое мы уже воспринимаем, как само собой разумеющееся. Позачерствели, избаловались рыночными благами потребления. А слово «спасибо» слышала как-то и в таком контексте: «Твоим спасибом сыт не будешь…»

Родственные праздники для укрепления души

Есть и другие дни в календаре, которые взывают к лучшим чувствам человека. Иногда они по тематике прямо-таки дублируют друг друга. Так, кроме дня под знаком «спасибо», существует похожий Всемирный день благодарности, отмечаемый 21 сентября. «Википедия» пишет, что идея такого праздника принадлежит директору медитации ООН Шри Чинмою, который на ужине в честь Дня благодарения в 1965 году предложил придать самому понятию «благодарность» поистине глобальное значение. То есть, если в День «спасибо» мы благодарим наших близких, друзей, знакомых за какую-либо помощь, поддержку, услугу, то в сентябрьский день можно поблагодарить всех и вся за любые крупномасштабные деяния. Родителей, которые дали вам жизнь, природу – за красоту земли, учителей – за полученные знания, Бога – за каждый прожитый день. В общем, благодарности много не бывает…

А вот еще один праздник нематериальной этиологии, который уже скоро сможет отметить каждый живущий. 21 января – Международный день объятий (в русской традиции – День обнимашек). У этого праздника тоже есть двойники – это значит, что обниматься можно и нужно 4 декабря и 9 августа – кому когда удобнее. Праздник довольно молодой, история его точно никому не известна.

Правда, говорят, что родом он из Западной Европы, а идею приписывают студенчеству. А вот это понятно: беззаботная и раскрепощенная молодежь что только ни придумывает, лишь бы обниматься прилюдно, не боясь общественного порицания. Ну а если серьезно, то даже ученые подтверждают физическую полезность объятий: мол, через тактильный благожелательный контакт люди передают друг другу свою энергию, а полученное душевное тепло, несомненно, греет, поднимает настроение и даже лечит.

Как бы то ни было, а праздник прижился и у нас. В этот день принято проводить разные массовые показательные выступления, вроде модных сейчас флешмобов. Проводятся они и в детсадах, и в школах, и в вузах. Одной из участниц подобной акции в старшем классе была моя племянница.

Вот что она рассказала: «Вообще-то, сначала было стыдно. Суть нашего флешмоба заключалась в том, что мы должны подходить к совершенно незнакомым людям со словами: «Можно я Вас обниму?» Не посмотрят ли на нас, как на сумасшедших? Короче, в сети мы разместили объявление о том, где и во сколько собираемся, и пригласили всех нас поддержать и присоединиться. Заготовили соответствующие плакаты с лозунгами. Встречу назначили на Арбате. А дальше все получилось само собой.

Конечно, некоторые люди ошалевали и отшатывались. Одна дама в мехах вообще сказала: «Дура что ли? Иди лечись…» Но нас это только развеселило. Потом смотрю, некоторые начали улыбаться и раскрывать объятия в ответ. Особенно это нравилось детям. И знаете, что я поняла? Людям, замордованным работой и вечной нехваткой денег, сейчас так не хватает простого человеческого внимания. Живут, как в железных доспехах, охраняя свою личную душевную крепость: «Не влезай! Убьет!» А на самом деле, каждый в душе еще ребенок, который боится темноты…» Вот такие примерно слова услышала я от ругаемой нами «молодежи». Вывод: и молодежь наша хороша, и праздник такой нужен!

В этом же списке стоит и Всемирный день поцелуя (6 июля), хотя, на мой взгляд, он менее гуманистичен с общечеловеческой точки зрения, носит более интимный характер, несмотря на то, что древнегреческий философ Платон назвал поцелуй невинным «обменом душ».

А вот наш Сергей Есенин прямо поставил его на свое заслуженное эротическое место:

Ну, целуй меня, целуй,

Хоть до крови, хоть до боли.

Не в ладу с холодной волей

Кипяток сердечных струй.

Да и конкурсы в этот день проводятся, что называется, без участия души, для спортивного интереса: на самый долгий поцелуй, на самый красивый, что бы это ни означало. Ну и Бог с ним, это на любителя…

Когда душа отдает и сочувствует

Но есть в календаре такие праздники, которые приносят облегчение каждой человеческой душе, если она, конечно, не затянулась паутиной равнодушия. Это, например, Всемирный день сострадания, который ежегодно отмечается 28 ноября. Идея праздника принадлежит индусу по происхождению Притишу Нанди, и корни его, по логике, уходят в глубокий буддизм или индуизм. Но это не важно, ибо сама идея должна быть близка людям разных вероисповеданий, если они ощущают себя людьми.

Что может быть плохого в главном принципе нравственного закона, у них называемого «ахимса», который исповедует НЕнанесение вреда и боли в любой форме жизни: и людям, и животным, и растениям. И который призывает никогда и никоим образом – ни словом, ни делом, ни мыслью – не причинять зла другому человеку и окружающему нас миру. Скажете: невыполнимо завышенная планка?! А мы тут и животных едим, и растения губим, и цветы срываем эстетства ради…

Но предельного фанатизма с нас не требуется. Надо только соблюдать основные принципы достойного бытия: ненасилия, стремления к искоренению зла и ненависти, проповедование добра и сострадания, которые свойственны моральным кодексам всех мировых конфессий. Разве христианские заповеди «не убий» и «возлюби ближнего твоего, как самого себя» – это не та же песня? А в исламе разве не так? По словам Посланника Всевышнего, «мусульманин – это тот, кто не причиняет людям вреда ни языком своим, ни руками…»

Словом, День сострадания – это праздник воистину универсальный и богоугодный, и отмечать его можно хоть каждый день – и добрыми словами, и щедрыми делами. Главное – делать это искренне, от всего сердца, не думая, что Там зачтется…

Думается, здесь можно обойтись без всяких нравоучительных слов. Разве что… Не обязательно «вылавливать» соответствующие дни из праздничного календаря, чтобы лишний раз сказать людям: «Спасибо!», «Благодарю!» или «Бог вам в помощь!». Вас от этого не убудет.

А еще, не стесняйтесь чаще говорить людям: «Прости!» Не в смысле прощания, а в смысле прощения. Мы часто обижаем друг друга, вольно или невольно, и этим грешны. Кстати, в календаре есть и такой праздник – День прощения. Отмечается он всем миром 7 августа, так что ждать долго, да и не нужно. Жизнь мимолетна, можно не успеть…

Елена ЛЕТЯГИНА