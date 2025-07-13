Стали известны итоги основного ЕНТ в Казахстане

210 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ 381 тыс. раз.

Из них:

✔️76% абитуриентов набрали пороговые баллы;

✔️средний балл – 69 баллов;

✔️максимальный балл – 140 баллов;

✔️681 тестируемый с особыми образовательными потребностями.

За нарушение правил были аннулированы результаты 711 человек.

А именно,

возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 326 абитуриентов;

за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 380 человек;

по результатам проверки видеозаписей тестирования был аннулирован сертификат 5 человек;

❌посторонние лица не выявлены.

Напомним, прием документов на конкурс грантов пройдет с 13 по 20 июля.