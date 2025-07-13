Стали известны итоги основного ЕНТ в Казахстане

210 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ 381 тыс. раз.
Из них:
✔️76% абитуриентов набрали пороговые баллы;
✔️средний балл – 69 баллов;
✔️максимальный балл – 140 баллов;
✔️681 тестируемый с особыми образовательными потребностями.
За нарушение правил были аннулированы результаты 711 человек.
А именно,
возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 326 абитуриентов;
за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 380 человек;
по результатам проверки видеозаписей тестирования был аннулирован сертификат 5 человек;
❌посторонние лица не выявлены.
Напомним, прием документов на конкурс грантов пройдет с 13 по 20 июля.