Районных акимов обязали ежечасно докладывать о состоянии дорог в Шымкенте

Проверить состояние дорог и работу коммунальных служб выехал аким Шымкента. Он поручил усилить очистку снега и перейти на круглосуточную дежурство.

Коммунальщикам похоже придется сегодня хорошо поработать, как стало известно, аким проверяет работу по уборке дорог.

Глава мегаполиса проехал по нескольким участкам и дал указание акимам районов усилить работу и отчитываться каждый час.

«По очистке снега привлекли дополнительную технику, и работы ведутся круглые сутки. Будем проверять по участкам дорог и улиц. Прошу усилиться и очищать чаще дороги«, — сказал Мурат Айтенов.

После обильного снегопада, дороги Шымкента начали посыпать реагентом. В акимате пояснили на улицах работают сотни людей по нескольку часов и меняются сменами.

Очищать город от снега продолжают. Аким Шымкента призвал жителей, если на каких-то участках дороги не очистили, обращаться по номеру 109.