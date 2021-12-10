К снегопадом и гололеду автодороги республиканского значения готовы.

Дороги находятся на особом контроле Администрации Президента и Правительства. Спецтехника ждет выхода на трассы в случае непогоды. В автопарке — снегоуборщики-КаМАЗы, грейдеры и погрузчики. По словам спасателей, погодные сюрпризы водителей на дорогах республиканского значения не застанут врасплох.

«Моя машина готова к гололеду, сменил шины, скорость не превышаем. Зимой, в основном, Жамбылская область хорошо очищает трассу«, — рассказывает водитель.

«Готовы, резина — зимняя. Каждый год работаем, уже попадались на гололед, недавно было же, приехали за 12 часов«, — говорит водитель.

«Хоть и дороги сейчас платные, на трассе часто замечаем разные ямы. Сейчас погода хорошая, только это радует. Однако мы к гололеду готовы, шины поменяли«,- рассказывает водитель.

Проверка спецтехники к готовности зиме проводится ежегодно. Казавтожол обслуживает трассы: Алматы-Ташкент, Шымкент-Кызылорда, Шымкент-Алматы. Во время сильного снегопада будут работать 30 спасателей и 12 снегоуборочных машин.

«Мы сегодня проверили Казавтожол. Они обеспечены всей необходимой техникой и средствами. Мы просим жителей придерживатся и прислушиваться к нашим сообщениям по погоде, по закрытию дорог. В прошлом году мы выезжали на помощь в Туркестанскую область, где нашим подразделением было спасено 20 человек»,- говорит начальник отдела ликвидации ЧС ДЧС г. Шымкента Торегали Уркимбаев.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, трассы будут посыпать. Заготовлено — полторы тысячи тонн мелкого гравия и 200 тонн соли. Посыпку инертными материалами планируют проводить ранним утром, чтобы не создавать неудобства водителям.

Во время гололёда перевозка крупногабаритной спецтехники контролируется особыми правилами. При помощи такого автоприцепа, трактора доставляют в отдаленные районы для уборки снежных заносов.

Спасатели советуют водителям скачать приложение «Дармен». Информация о закрытых трассах и чрезвычайных ситуациях там появляется раньше SMS-оповещений.

Коркем Усибалиева