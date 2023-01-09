Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и Туркестанской области

Синоптики Казгидромета объявили штормовое предупреждение в ряде областей.

Холодный Арктический антициклон принесет за собой резкие морозы. 9 января днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный снег.

На юге, в горных и предгорных районах области туман, гололед, метель. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. г.

В Шымкенте 9 января днем ожидается временами сильный снег. Временами гололед, метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: временами гололед, метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Выезжая на дальние расстояния, не забудьте заглянуть в прогноз погоды.