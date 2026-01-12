Синоптики предупредили о переменчивой погоде в Шымкенте

Сегодня в Шымкенте снова облачно. Вместо привычного снега идет кратковременный дождь, а морозов нет, температура держится выше нуля. Такая погода этой зимой уже стала привычной для жителей города.

Однако специалисты предупреждают нестабильная зима без снега и с резкими перепадами температур может сказаться на самочувствии.

В ближайшие дни погода в Шымкенте будет крайне переменчивой. Уже завтра ожидается солнечная погода и плюсовая температура, но через день город снова накроет дождь с мокрым снегом. Туман и переменный ветер сохраняются, а температура будет меняться несколько раз в сутки.

Аруна Аскербек, инженер-синоптик РГП «КАЗГИДРОМЕТ»:

«В южных регионах страны ожидаются осадки в виде дождя, что может создавать повышенную влажность и снижать видимость на дорогах. По всей республике, включая южные области, прогнозируется густой туман, а местами ожидается усиление ветра, поэтому людям следует быть осторожными на улице и при движении транспорта. Температурный фон останется неустойчивым с резкими колебаниями в течение суток, поэтому жителям рекомендуется заранее планировать свои дела и учитывать возможные погодные риски».

Но отсутствие классической зимы- это не только вопрос комфорта. Медики отмечают: резкие перепады температуры, высокая влажность и дефицит солнечного света могут вызывать упадок сил, головные боли и обострение хронических заболеваний. Особенно чувствительны к такой погоде пожилые люди и те, кто страдает сердечно-сосудистыми проблемами.

Жанат Нургелдиева, врач общей практики:

«В холодную погоду важно тепло одеваться и соблюдать меры предосторожности, особенно при посещении мест массового скопления людей. Рекомендуем использовать медицинские маски и уделять особое внимание укреплению иммунитета. При нестабильной погоде организм испытывает дополнительную нагрузку. Часто пациенты жалуются на слабость, скачки давления, сонливость. В такие дни важно не переохлаждаться, даже если на улице плюсовая температура, и соблюдать режим дня».

Кроме того, врачи просят уделять особое внимание профилактике простудных заболеваний. Несмотря на отсутствие морозов, в городе сохраняется высокая активность ОРВИ. Медики советуют чаще бывать на свежем воздухе в светлое время суток и следить за водным балансом, так как влажная погода часто притупляет чувство жажды.