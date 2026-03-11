Казгидромет опроверг слухи о «кислотных облаках» над Ираном

В социальных сетях распространяется информация о якобы появившихся над территорией Ирана «кислотных облаках», которые могут достичь стран Центральной Азии.

Как сообщили в Казгидромет, данные мониторинга не фиксируют подобных явлений.

«Информация о так называемых “кислотных облаках” над Ираном, которые якобы могут достичь стран Центральной Азии, не подтверждается научными данными и результатами наблюдений», — заявили в Казгидромет.

Специалисты пояснили, что кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, которые поступают в атмосферу преимущественно от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно формируются вблизи источников загрязнения.

«При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов», — отметили специалисты.

По данным наблюдений, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано.

В ведомстве призвали ориентироваться на официальную информацию метеорологических и экологических служб и не распространять непроверенные сведения.