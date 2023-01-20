Топ-5 фильмов, которые спасут самые скучные выходные

В новой пятничной рубрике «Что посмотреть?» мы предоставляем топ-5 лучших фильмов для просмотра в ближайшие выходные.
Пилотный выпуск мы посвятили одному из самых стильных режиссеров Голливуда- Уэсу Андерсону. На его счету уже 56 фильмов и многочисленные Оскары, Золотые глобусы и Пальмовые ветви.
Фильмы Андерсона рай для эстетов, они богаты на яркие цвета, декорации и на мелочи, которые создают атмосферу. Его фильмы узнает даже самый далекий от мира кинозритель, потому как почерк Уэса Андерсона уникальный.
Итак, список лучших полных метров Уэса Андерсона:
1.Отель «Гранд Будапешт» (2014)
Жанр: Комедия, приключения, триллер
Сюжет:
Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века.
2. Королевство полной луны (2012)
Жанр: Семейный, комедия, приключения
Сюжет:
60-е годы XX века. Пара влюблённых подростков, живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых. Сэм Шакаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приемные родители, из-за своего непростого характера ставший изгоем среди других бойскаутов, и Сьюзи Бишоп — замкнутая 12-летняя неуравновешенная девочка, живущая мечтами о волшебных мирах. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд.
3. Бесподобный мистер Фокс (2009)
Жанр: Мультфильмы, приключения, комедия, семейный
Сюжет:
Разъяренные фермеры, уставшие от постоянных нападок хитрого лиса на их курятники, готовятся уничтожить своего врага и его «хитрое» семейство.
Сюжет:
Макс Фишер учится в 10 классе престижной академии Рашмор. Его грандиозным успехам можно только позавидовать: он — редактор школьной газеты, капитан всевозможных команд, президент бесчисленных школьных клубов и безнадежный двоечник.
Максу назначают испытательный срок, во время которого он не придумывает ничего лучше, как влюбиться в молодую учительницу! К тому же у незадачливого парня появился влиятельный и опасный соперник…
5. «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» (2021)
Жанр:Комедия, драма, приключения
Сюжет
Артур Ховитцер-младший, главный редактор «Французского вестника», внезапно умирает от сердечного приступа. В соответствии с его завещанием, издание журнала немедленно закрывается после последнего, прощального выпуска, с выплатами сотрудникам и компенсациями подписчикам. В этом выпуске публикуется экскурсия по Аннуи-сюр-Блазе, три статьи из прошлых выпусков и некролог.
5. Поезд на Дарджилинг
Жанр: Комедия, приключения, семейный
Сюжет:
Три придурковатых братца, которые не разговаривали друг с другом целый год после смерти отца, оказываются в поезде, едущем через Индию. Здесь они оказались, вняв зову старшего из них воссоединиться в путешествии, которое должно помочь им понять и обрести себя, восстановив ослабшие семейные узы.