Топ-5 фильмов, которые спасут самые скучные выходные

В новой пятничной рубрике «Что посмотреть?» мы предоставляем топ-5 лучших фильмов для просмотра в ближайшие выходные.

Пилотный выпуск мы посвятили одному из самых стильных режиссеров Голливуда- Уэсу Андерсону. На его счету уже 56 фильмов и многочисленные Оскары, Золотые глобусы и Пальмовые ветви.

Фильмы Андерсона рай для эстетов, они богаты на яркие цвета, декорации и на мелочи, которые создают атмосферу. Его фильмы узнает даже самый далекий от мира кинозритель, потому как почерк Уэса Андерсона уникальный.

Итак, список лучших полных метров Уэса Андерсона:

1.Отель «Гранд Будапешт» (2014)

Жанр: Комедия, приключения, триллер

Сюжет:

Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века.

2. Королевство полной луны (2012)

Жанр: Семейный, комедия, приключения

Сюжет:

60-е годы XX века. Пара влюблённых подростков, живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых. Сэм Шакаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приемные родители, из-за своего непростого характера ставший изгоем среди других бойскаутов, и Сьюзи Бишоп — замкнутая 12-летняя неуравновешенная девочка, живущая мечтами о волшебных мирах. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд.

3. Бесподобный мистер Фокс (2009)

Жанр: Мультфильмы, приключения, комедия, семейный

Сюжет:

Разъяренные фермеры, уставшие от постоянных нападок хитрого лиса на их курятники, готовятся уничтожить своего врага и его «хитрое» семейство.