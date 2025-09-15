Шымкент посетили мировые звёзды накануне Дня казахского кино

В городе прошла международная конференция Global Tech Wave, собравшая ведущих экспертов, инвесторов и представителей мировой киноиндустрии.

Среди почётных гостей — актёр и продюсер Кристофер Шон, а также голливудский продюсер Карл Чой. Они поделились своим мнением о развитии кино в Казахстане и выразили заинтересованность в будущем сотрудничестве.

Кристофер Шон — голливудский актёр и продюсер, известный по роли в популярном сериале «Звёздные войны» и по другим проектам. Он посетил Шымкент, чтобы выступить на конференции Global Tech Wave, поделиться опытом с участниками и ближе познакомиться с казахстанской культурой и кино.

Актёр отметил, что видит большой потенциал в отечественной киноиндустрии и выразил готовность к возможному сотрудничеству в будущем.

Кристофер Шон, актёр и продюсер: «Я очень рад, что Global Tech Wave проходит здесь, в Казахстане, в Шымкенте. Я надеюсь помочь и вдохновить новое поколение, открыть новые пути для карьерного роста.

Я полюбил Казахстан — здесь потрясающая еда, добрые и гостеприимные люди, и мне хочется исследовать богатую историю страны. Я никогда раньше не видел казахские фильмы, и это был мой первый опыт. В День национального кино я увидел фильм, посвящённый 90-летию казахстанского кино, это было невероятно! Я считаю, что здесь открываются огромные возможности. Очень важно учиться, развиваться и обмениваться опытом».

Ещё один гость Шымкента — голливудский продюсер Карл Чой. Он имеет более 25 лет опыта в индустрии развлечений, сотрудничал с мировыми звёздами и реализовал десятки успешных международных проектов.

В рамках конференции Global Tech Wave Карл Чой высоко оценил потенциал казахстанского кино и заявил, что готов инвестировать в местные кинопроекты.

По его словам, Казахстан обладает уникальной культурой и креативной энергией, способной заинтересовать мировую аудиторию

Карл Чой, продюсер: «Я впервые в Центральной Азии и очень рад быть в Шымкенте на Global Tech Wave. Казахстан произвёл на меня большое впечатление: люди здесь тёплые и открытые, а казахское кино действительно уникальное. Мне интересно больше узнать о культуре и поделиться своим опытом».

Звёзды мировой киноиндустрии не просто выступили на конференции, они открыто пообщались с казахстанскими коллегами, ответили на вопросы и поделились профессиональными советами.

Кинорежиссёр Ален Ниязбеков отметил, что такие встречи помогают определить ключевые направления развития для отечественного кино. По его словам, особое внимание стоит уделить фольклору и локальным историям ведь именно они могут заинтересовать международную аудиторию и стать основой для уникальных проектов.

Ален Ниязбеков, кинорежиссёр: «На самом деле, те гипотезы, которые были у меня в голове, они подтвердились. Взаимодействуя с нашими коллегами за рубежа, мы поняли, что акцент надо все равно делать на наш фольклор, на нашу локальную историю. Потому что, в любом случае, кино -это красиво рассказанная история».

Обсуждение идей, обмен опытом и интерес к совместным проектам открывают новые перспективы для отечественного кино. А внимание со стороны голливудских профессионалов говорит о том, что казахстанская культура и истории находят отклик далеко за пределами страны.