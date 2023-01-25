В Шымкенте Антикор пресёк незаконный сбор денег с жителей частного сектора

Во время замены уличных газовых труб в одном из микрорайонов сразу больше тысячи жильцов пожаловались на неудобное расположение коммуникаций: из-за газовой трубы не открывались ворота и не могли заехать машины.

Подрядчик предложил устранить проблему за отдельную плату – по 20 тысяч тенге с каждого дома, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар 24. Кто-то оплатил, но большинство людей обратились в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства и Антикоррупционную службу. В итоге удалось найти компромисс: подрядчик удлинил опоры под газопровод за счет средств из бюджета, выделенных на реализацию проекта ранее.

«В департамент поступила жалоба жителей микрорайона «Туран» касательно сбора денежных средств при проведении сварочных работ – газовых труб к домам. Чтобы снять социальную напряженность, по нашей инициативе между акиматом и подрядной организацией обеспечена договоренность по удлинению опор под газопровод до 4 метров для устранения проблем с доступом у более тысячи потребителей к своей придомовой территории. Ранее необоснованно собранные денежные средства возвращены жителям», — говорит Даурен Ергарин, и.о. руководителя Департамента по противодействию коррупции по г. Шымкенту.