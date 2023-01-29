В Шымкенте начали противопаводковые мероприятия. Аким выехал на опасные зоны

Выходной день для многих чиновников стал рабочим. Аким Шымкента выехал на участки осмотреть противопаводковую ситуацию.

Мурат Айтенов посетил Тогузское водохранилище, ветку, где разливаются каналы в реку Бадам. Глава мегаполиса также осмотрел состояние каналов в населенном пункте Елтай, где в 2020 году вода вылилась из каналов и топила дома.

«Ситуация сейчас под контролем, у нас 34 канала протяженность которых составляет 310 км. Хватает запасов в водоемах для приема паводковых вод», — говорит Ержан Жолдасов руководитель управления охраны окружающей среды и природопользования г. Шымкента.

Мурату Айтенову доложили, что ежедневно проводятся мероприятия по очистке водопропускных труб от снега и льда на всех каналах.

«Каналы ночью замерзают, а уже утром сотрудники убирают лед с каналов, вот вы видите. На сегодняшний день практически все готовы на случаи паводков. Техника готова, каналы готовы. У нас необычная зима была, снега много и морозы держатся. Обещают что 4 февраля пойдет сильный ливень, надеемся что все обойдется. А так, по моему поручению создан штаб, который возглавил мой заместитель Максут Исахов. Дежурная бригада будет работать регулярно на самых уязвимых участках«, — сказал Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

В Шымкенте работа по подготовке к паводку продолжается. Аким Шымкента дал указание, провести все необходимые меры по безаварийному пропуску паводковых вод.