Вооруженное нападение на кофейню ради 20 тысяч тенге

Грабитель приставил нож и требовал наличные с кассы. Об этом сообщил владелец кофейни в своем инстаграме.

Дерзкое нападение случилось 26 января в 21:27, но сумма ради которого было организован грабеж того не стоила.

«Это было очень глупое преступление за 20 тыс. тенге. Этот молодой парень теперь понесет уголовное наказание. Да и в целом, сейчас наличкой почти никто не пользуется. Не понятно, что было в голове у нападавшего» — говорит владелец кофейни Аят Азимов.

Преступника задержали быстро. Сейчас проводится досудебное следствие.