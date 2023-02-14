68 кандидатов от 6 партий будут бороться за место депутата в гормаслихате

19 марта состоятся выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихатов различных уровней.

В Шымкентской территориальной избирательной комиссии зарегистрировали 68 кандидатов в депутаты маслихата по партийным спискам, предоставленными 6 партиями. Представителям партии «Ак жол», «Аманат»и «Ауыл» 13 февраля вручили свидетельства о регистрации.

Председатель Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии вручил представителям партии «Ак жол «, «Аманат» и «Ауыл» свидетельства о регистрации. В Шымкентском городском маслихате 32 места депутата, из них 16 будут сформированы из кандидатов, выдвинувших партиями. В прошлую пятницу были зарегистрированы кандидаты, выдвинутые 6 партиями.

Кайырбек Кунанбаев, председатель Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии:

«8 февраля закончилось выдвижене кандидатов. К нам в комиссию поступили списки кандидатов в депутаты -68 человек от 6 партий. Мы на всех получили документы о несудимости, о гражданстве. Комиссия зарегистрировала 68 кандидатов от 6 партий. Из них 6 кандидатов от партии НПК, «Ак жол»-13 , 6 — от партии «Ауыл», 31-партийцев «Аманат», 4- от партии «Республика» и 8 — от партии «Байтак». 18 февраля завершится регистрация кандидатов в депутаты».

На сегодняшний день на территории Шымкента действуют 16 окружных избирательных комиссий. Из них на выборах депутатов в Мажилис работают 2 округа- № 6 и № 7 . Из 330 избирательных участков 23 закрытые учреждения. Это воинские части, дома престарелых, медицинские учреждения. На этих выборах в новообразованном Туранском районе уже действуют 19 избирательных участка. По итогам последних президентских выборов, право голоса в Шымкенте имеют более 638 тысяч горожан. Этот список еще пополнится, говорят в комиссии.

Алмасбек Мамытбеков, заместитель председателя Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии:» СМИ могут участвовать в агитационной работе. Печатные издания, сайты и телевидения размещают прайс листы, где указаны цены на виды услуг, таких как размещение видеороликов, выступление кандидатов и т. д. На 13 февраля свыше 50 заявок поступило от СМИ на участие в агитационной работе».

Если возникнут какие-либо вопросы, касающиеся выборов, можно получить подробную информацию в информационном центре Ай көмек, Фейсбуке городской территориальной избирательной комиссии и на сайте акимата города.