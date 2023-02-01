76 подростков поставлены на учет в Туркестанской области. В ходе ОПМ “Подросток” полицейские выявили 385 административных правонарушений.

16 родителей не исполняли обязанности по воспитанию своих детей, 13 допустили нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время.

«Выявлены 4 факта “Продажи табачной продукции несовершеннолетним” и 8 фактов “Продажи алкогольных напитков несовершеннолетним”. По факту нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время установлено 35 эпизодов, также зарегистрировано 292 подростка, которые находились вне дома в ночное время без законных представителей. На профилактический учет в органы внутренних дел поставлены 76 несовершеннолетних, из них 46 подростков, склонных к правонарушениям, и 30 из неблагополучных семей», — рассказали в ДП Туркестанской области.