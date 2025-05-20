Фото за любовь: рабочая схема обмана

В Казахстане участились случаи опасных онлайн-знакомств. За последние месяцы — 17 подтверждённых эпизодов. Жертвы — подростки от 7 до 17 лет.

Сценарий почти всегда одинаков: лёгкая переписка в соцсетях, переход в Telegram, разговоры о личных проблемах и заверения в любви. Затем просьбы прислать откровенные фото. Всё — под маской заботы: «ты мне важен», «я тебя люблю», «мы одинаковые».

Дина Смаилова, руководитель фонда «НеМолчи»: «В большинстве случаев пишут с иностранных номеров. Знакомство начинается в соцсетях, а потом просят перейти в Telegram — это уже должно насторожить. По нашему опыту: если вы не отправили таким людям ни копейки — вам ничего не угрожает. У них есть целые чаты, и если понимают, что с человека нечего взять, — интерес пропадает. Но если вы что-то переслали, в покое не оставят. Поэтому не бойтесь не отвечать, ничего не отправлять. Блокируйте их сразу — они вам ничего не сделают».

Но чаще всего причина не в наивности, а в эмоциональной пустоте. Подросткам не хватает внимания, поддержки. И когда они находят её в интернете — становятся уязвимы перед манипуляциями.

Гульжан Вероцкая, психолог: «До 10 лет ребенок жил дома, под крылом родителей. Не имел особой свободы и самостоятельности. Тут ребенку начали давать свободу. Он еще не особо умеет ей распоряжаться или распоряжается не очень правильно. Сразу скажу, не все подростки так поступают. Так поступают те подростки, у которых есть дефицит внимания. Они не получают заботу, внимание от родителей и стараются это восполнить за счет посторонних людей. Нужно обязательно меняться родителям. Выстраивать доверительные отношения. Важно понять, чего ребенок недополучил от родителей и почему он ищет поддержку и любовь от чужих людей. Причин может быть много, важно говорить с ребенком».

Если вы заметили тревожные изменения в поведении ребёнка или подозреваете опасное общение в сети — не откладывайте обращение к специалистам. Помощь есть — в полиции, специализированных службах и фондах. Главное, вовремя поддержать ребёнка и не оставить проблему без внимания