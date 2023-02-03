Долгожданное тепло получили жильцы проблемного дома

На протяжении последних 11 лет жители дома 39 по улице Мангельдина зимовали в полуотапливаемых квартирах.

Как выяснилось, к началу отопительного сезона стояки системы отопления забиты, а библиотека расположенная на первом этаже дома, организовать ремонт не в состоянии. И тогда жильцы решили обратиться за помощью в колл-центр Антикоррупционного департамента. С их подачи проведена была реконструкция сети и многолетняя проблема холодных батарей решилась за считанные дни.

«Отопление не проходило по стоякам, потому что трубы были полностью забиты, З8 лет их никто не менял в библиотеке. Постоянно я твердила чтобы заменили стояки, но они не меняли. Бюджет деньги не выделял. Поэтому нам пришлось срочно обратиться в Антикоррупционный департамент» — говорит домком дома №39 по улице Мангельдина Анна Козловская.

По словам сотрудников библиотеки, они и рады были бы поменять стояки, потому что страдали не меньше жильцов дома, но денег на замену труб в бюджете не предусмотрено.

«В 2021 году в нашей библиотеке была модернизация, но в перечень работ замена труб системы отопления не вошла и смета не выделялась. Поэтому отопление оказалось нетронутым. Когда жильцы обратились в Антикор в течение трёх дней к нам приехали ремонтники и поменяли трубы, не все конечно, но эту зиму мы уже переживём. Теперь в марте мы хотим обратиться в Управление культуры с заявкой на выделение средств на ремонт отопления. И если нам выделят деньги, планируем в этом году полностью заменить трубы», — рассказала директор централизованной системы детских библиотек Жанар Саубанбаева.

Обращение по номеру 1424 колл-центра Агентства по противодействию коррупции оказалось самым эффективным решением. Уже через день в доме появились представители районного акимата и засчёт спонсоров проведены ремонтные работы. Как говорят руководители городского Департамента по противодействию коррупции. такие обращения в их департамент не редкость. И реагировать приходится сразу.

«Сейчас очень много вопросов у нас идёт от жителей и бизнес-сообщества и необходимо отметить, что практически 30-40 процентов, это вопросы касаются местных исполнительных органов, соответственно мы берём их на контроль перенаправляем в соответствующие органы и совместно стараемся эти вопросы решать. В основном проблемы у горожан возникают из-за некачественного предоставления государственных услуг», — отметил заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по г.Шымкенту Жандос Жумабаев.

Как пояснили специалисты Антикоррупционного департамента, все обращения жителей тщательно анализируются на предмет обоснованности. И если обстоятельства подтверждаются, заявления передаются в соответствующие органы для решения проблемы.