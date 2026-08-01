В Шардаре запущен новый водопровод

В Шардаре введен в эксплуатацию групповой водопровод «Шардара». Благодаря реализации проекта более 30 тысяч жителей города обеспечены качественной питьевой водой, полностью соответствующей санитарным требованиям. Производительность нового водопровода составляет 24 тысячи кубометров воды в сутки.

В рамках строительства были проложены две магистральные линии, построены четыре резервуара для воды, пробурены 14 скважин, возведены две насосные станции и современные очистные сооружения.

После ознакомления с проектом и запуска водопровода заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев отметил значимость реализации поручения Главы государства по обеспечению населения качественной питьевой водой:

«Ранее жители города получали питьевую воду из Шардаринского водохранилища. Теперь, после запуска нового проекта, население будет бесперебойно обеспечиваться качественной подземной питьевой водой из месторождения «Тама-Тастанбек». Это положительно скажется на здоровье людей и повысит качество их жизни. Проект был реализован за два года при поддержке Правительства. На его реализацию из бюджета было выделено 21 миллиард теңге».



Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что проект реализован по поручению Главы государства при поддержке Правительства и имеет стратегическое значение для региона. По его словам, после ввода объекта в эксплуатацию жители Шардары полностью обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам.

О результатах реализации проекта и его значении для жителей рассказал Еркебулан Каратунов, заместитель акима Шардаринского района: «На сегодняшний день построено около 40 километров магистрального водопровода и насосные станции первого, второго и третьего подъема. Строительные работы завершены, вода уже поступает в город. Вода накапливается в резервуарах объемом 10 тысяч кубометров на третьей насосной станции, после чего подается в центральную систему водоснабжения. В Шардаре проживает около 31 тысячи человек, расчетное потребление составляет 12 тысяч кубометров воды в сутки. При этом мощность нового водопровода достигает 24 тысячи кубометров в сутки. В дальнейшем планируется реализация третьего этапа проекта — строительство сетей для сельских округов».



Жители, присутствовавшие на открытии нового водопровода, выразили благодарность Президенту страны, Правительству и всем, кто принимал участие в реализации проекта.