Дело Нурай: родственники не могли сдержать слез в зале суда

На заседании вскрылись новые обстоятельства дела. На прошлом процессе подсудимый утверждал, что «Нурай сама ударила его ножом». Однако эта версия оказалась под сомнением. Как выяснилось, сразу после задержания обвиняемый признал свою вину и подробно рассказал полицейским о произошедшем.

Судья Саммидин Темиралиев, зачитал соответствующие материалы дела и потребовал от Шерхана Аймахана объяснить противоречия в своих показаниях: «После того, как я ударил Нурай ножом, я хотел покончить с собой тем же ножом. Немного ранил себя, но не смог довести задуманное до конца — не хватило решимости. В этих показаниях вы все помните. Второй нож вы не брали. Затем, сожалея о содеянном в отношении Нурай, вы сами нанесли себе ножевое ранение. Вы утверждали, что все помнили. Как вы это объясните суду?»

Версию о том, что Нурай не наносила подсудимому ножевых ранений, подтвердили и свидетельские показания. Индира Беркинбаева, свидетель, ставшая очевидцем трагедии, рассказала, что, возвращаясь с работы, услышала отчаянные крики девушки. В тот момент она увидела в руках обвиняемого большой нож длиной около 15–20 сантиметров. При этом никаких ранений на самом мужчине она не заметила: «Он пробежал мимо меня к месту, где лежала девушка, и еще два или три раза ударил ее ножом. Я буквально оцепенела примерно на минуту. Неподалеку стояла женщина, она тоже застыла на месте. Потом я испугалась, что он может напасть и на меня, и убежала домой».

Каждое слово свидетельницы тяжело воспринималось потерпевшей стороной. Родители Нурай не смогли сдержать слез. Старший брат погибшей Султан Серикбай рассказал, что в морге сначала даже не смог узнать сестру: «На теле не осталось ни одного целого места. Нож пробил даже куртку, она была совсем новой. Шея тоже была пронзена. Лицо было обезображено… Словно ее резали, как игрушку. Честно говоря, тогда я не смог сдержать слез».

Напомним, Шерхан Аймахан предстал перед судом по обвинению в преследовании Нурай Серикбай, ее похищении против воли и жестоком убийстве.

По версии следствия, 11 января в Шымкенте он нанес 21-летней девушке смертельные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления.