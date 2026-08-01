Урожай зерна в этом году может пострадать

В нескольких регионах страны аграрии готовятся к непростому сезону сбора урожая. Продолжительная засуха и высокие температуры привели к замедлению роста зерновых культур, из-за чего фермеры ожидают снижение урожайности и качества продукции. Проблема коснулась в том числе и пшеницы.

Между тем Казахстан наращивает экспорт зерна, только за первые три месяца этого года экспорт зерна по сравнению с 1 кварталом прошлого года увеличился почти вдвое.

По словам фермеров Карагандинской области, сильнее всего от засухи в регионе пострадали посевы пшеницы, ячменя и льна. В этом году аграрии столкнулись с аномальными погодными условиями: практически весь июнь стояла сильная жара. Это негативно сказалось на зерновых, масличных и бобовых культурах.

Весеннего запаса влаги оказалось недостаточно, из-за чего рост растений значительно замедлился. В результате ожидаемая урожайность будет существенно ниже прогнозов.

О том, как засуха отразилась на состоянии посевов и будущем урожае, рассказывает фермер, региональный представитель Ассоциации фермеров Казахстана Ерлан Оспанов: «Сама культура, касательно зерновых, даже, масличных, того же льна и так далее, то есть очень низкорослая. Натуры не будет, то есть это вес, все равно будет щуплое, соответственно, скажется на качестве. Говоря об экспортном потенциале, мы прекрасно должны понимать, что если в этом году у нас в нашем регионе будет низкая процентность урожая, то какой может быть экспорт? То есть самое главное закрыть внутреннюю потребность нашего хотя бы региона».

Между тем многие аграрии уже в ближайшие дни приступят к уборке урожая. По словам представителя зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, засуха негативно сказалась на посевах зерновых сразу в четырех регионах страны. Наиболее сложная ситуация сложилась в восточной и центральной частях Казахстана.

При этом представитель зернового союза Казахстана Евгений Карабанов считает, что ситуация остается под контролем: «Проблема носит скорее локальный характер, чем глобальный характер, потому что в общей сложности эти регионы производят порядка 6% зерновых культур от общей площади в Казахстане. В противовес мы имеем хорошие ожидания в Западно-Казахстанской, в Актюбинской области. Нам, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка, надо всего 6 миллионов тонн. А мы собираем, вот в прошлом году мы собрали в 3 с лишним раза больше пшеницы».

Эксперты считают, зерна хватит и чтобы выполнить экспортные обязательства. Но отмечают, опасаться стоит не этого Из-за эскалации боевых действий в Черном море и рисков для судоходства страховые компании отказываются страховать суда и грузы, что создает угрозу ограничения экспорта зерна через украинские и российские порты.

В результате часть российского зерна могут перенаправить на рынок Казахстана и в страны Центральной Азии, что увеличит предложение и окажет давление на цены.