Казахстанца нашли мертвым под завалами

Тело погибшего казахсанца вытащили из под завалов в Антакье.

Сообщается, что Адиль Кадырбеков ушел из жизни сразу после начала землетрясения. МИД Казахстана окажет максимальное содействие в доставке тела на родину. Так же сегодня утром было найдено тело Кубилая Кескина, турецкого коллеги казахстанских ребят из технологического парка Astana Hub.

Поиски третьего казахстанца Мирболата Курмашева все еще продолжаются. Примерное местоположение известно,там сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Из завалов вытащили живыми троих подростков.