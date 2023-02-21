Трогательные кадры церемонии прощания с казахстанскими спасателями

Работа в режиме нон-стоп, главное как можно больше расчистить завалы и спасти людей. С таким девизом казахстанские спасатели помогали братскому народу в провинции Хатай. О том, как прощались с местным народом и ночлежке на коврах, читайте далее.

Мы продолжаем рассказывать об эпицентре машстабной трагедии из уст наших коллег Tengrinews.kz На месте побывал казахстанский фотокорреспондент Турар Казангапов и заснял церемонию прощания турецкого народа с казахстанскими спасателями.

В день вылета на территории фабрики ковров казахстанцам устроили настоящие проводы. Турецкая сторона организовала торжественное построение, на котором выразила благодарность нашим спасателям за самоотверженный труд и профессионализм.

А это Искандер Каплан — директор фабрики ковров. Именно он, узнав о прибытии казахстанских спасателей, организовал для них временное жилье.

«Они прилетели спасать наш город за пять тысяч километров. Поэтому мы сразу открыли для казахстанцев наш завод. Мы не считаем это чем-то особенным. В затруднительном положении страдают и люди, и власти. В стране был хаос. Никто не знал, что делать. Наша фабрика стала местом, куда может любой прийти поспать, поесть и помыться», — рассказывает Искандер Каплан.

Здесь на стопках ковров ночевали наши герои. Им организовали трехразовое питание, во время выездов обеды доставляли на места завалов.

Искандер Каплан признается, что казахстанский народ ему близок как никто другой.

«Наша семья уже более 25 лет работает с казахстанскими партнерами. Последние 12 лет я сам ездил туда, строил завод, ел местный хлеб, еду», — признается Искандер. На прощание нашим спасателям передали сладкие гостинцы — вкуснейшие турецкие сладости.

В свою очередь, казахстанские специалисты благодарят турков за теплый прием и не смотря на беду масштабного размера, отмечают, люди здесь не утратили доброту и заботу.

«Мы брали с собой питание на все 14 дней, в первые дни разместились в палатках. Когда работали на улице, местные жители подбегали, спрашивали, не принести ли нам горячий чай, потому что на улице в первые дни было очень холодно. Но мы сильно не обращали внимание на сложные условия, потому что было очень много работы», — говорит врач Центра медицины катастроф МЧС Алмагуль Алдабекова.

В ликвидации последствий землетрясений в Турции участвовали спасатели из Астаны, Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей. Одними из первых вылетели двумя эшелонами в пострадавшие регионы врачи Центра медицины катастроф, спасатели и кинологи МЧС Казахстана.

Спасатели заняв свои места на борту тут же окунулись в царство Морфея.

Всего же, казахстанские специалисты спасли в Турции семь человек. Извлекли из-под завалов тела 88 человек. Среди погибших было 10 детей.

За время спасательной операции экипаж «Беркута» совершил не один рейс туда и обратно. Самолетом доставлялся гуманитарный груз, перевозились эвакуированные.

Всего на местах разрушительного землетрясения работали спасатели как минимум из 60 стран мира.