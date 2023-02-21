Новое землетрясение 6,5 балов Турции

Власти страны сообщают о десятках разрушенных домов и жертвах.

Толчки, вечером 20 февраля, ощутили сразу же в соседних странах: в Сирии, Ливане, Израиле, Кипре. Женщина в провинции Хатай скончалась от того, что на её голову упал бетон ещё 14 человек пострадали, сообщает CNN Türk. В Сирийском Алеппо пострадали около 6 человек.

Власти просят граждан не приближаться к береговой линии, так как море возможно поднялось на 50 см.

Напомним после разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции на границе с Сирией погибло свыше 44 000 человек.