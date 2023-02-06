Кто выиграл главную музыкальную премию «Грэмми-2023»

Гарри Стайлс, Бейонсе, Лиззо: в Лас-Вегасе выбрали лауреатов главной музыкальной премии «Грэмми-2023».

Одна из главных номинации «Запись года» досталась певице Lizzo и её бэнгеру «About damn time».

«Альбомом года» стала пластинка очаровательного британца Гарри Стайлса «Harry’s house» лид-сингл альбома «As it was» не сходит чартов Billboard, а пользователи соцсетей любят снимать свои видео под эту песню.

Без Бейонсе не обходится ни один Грэмми. Этот год не исключение. Главная поп дива получила две рекордные награды за диско песни в стиле 90х «Break My Soul» и «Cuff It». Бейонсе вошла в историю «Грэмми», установив рекорд по количеству статуэток за всё время их у нее 33.

Список лауреатов Грэмми-2023.