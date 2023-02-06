Кто выиграл главную музыкальную премию «Грэмми-2023»

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Тина Кудайберген
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Гарри Стайлс, Бейонсе, Лиззо: в Лас-Вегасе выбрали лауреатов главной музыкальной  премии «Грэмми-2023».

Одна из главных номинации «Запись года» досталась певице Lizzo и её бэнгеру «About damn time».

Lizzo на сцене получает Грэмми за «Лучшую песню года»

«Альбомом года» стала пластинка очаровательного британца Гарри Стайлса «Harry’s house» лид-сингл альбома «As it was» не сходит чартов Billboard, а пользователи соцсетей любят снимать свои видео под эту песню.

Гарри Стайлс получает статуэтку за «Лучший альбом года»

Без Бейонсе не обходится ни один Грэмми. Этот год не исключение. Главная поп дива получила две рекордные награды за диско песни в стиле 90х «Break My Soul» и «Cuff It». Бейонсе вошла в историю «Грэмми», установив рекорд по количеству статуэток за всё время их у нее 33.

Beyonce со статуэткой за Лучшая танцевальная/электронная запись

Список лауреатов Грэмми-2023.

  • Запись года – Лиззо, «About Damn Time».
  • Песня года – Бонни Рэйтт, «Just Like That».
  • Альбом года –Гарри Стайлс, «Harry’s House».
  • Лучший новый артист – Самара Джой.
  • Лучшее музыкальное видео – Тейлор Свифт, «All Too Well» (10 Minute Version) (The Short Film).
  • Лучшее сольное поп-исполнение – Адэль, «Easy On Me».
  • Лучшее традиционное R&B-исполнение – Бейонсе, «Plastic Off The Sofa».
  • Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой – Сэм Смит & Ким Петрас, «Unholy».
  • Лучшая танцевальная/электронная запись – Бейонсе, «Break My Soul».
  • Лучшее R&B-исполнение – Муни Лонг, «Hrs & Hrs».
  • Лучшая R&B-песня – Бейонсе, «Cuff It».
  • Лучшее рэп-исполнение – Кендрик Ламар, «The Heart Part 5».
  • Лучшее рок-исполнение – Брэнди Карлайл, «Broken Horses».
  • Лучший рок-альбом – Оззи Осборн, «Patient Number 9».
  • Лучший R&B-альбом – Роберт Гласпер, «Black Radio III».
  • Лучший вокальный поп-альбом – Гарри Стайлс, «Harry’s House».
  • Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа – «Энканто».