Кто выиграл главную музыкальную премию «Грэмми-2023»

Гарри Стайлс, Бейонсе, Лиззо: в Лас-Вегасе выбрали лауреатов главной музыкальной премии «Грэмми-2023».
Одна из главных номинации «Запись года» досталась певице Lizzo и её бэнгеру «About damn time».
«Альбомом года» стала пластинка очаровательного британца Гарри Стайлса «Harry’s house» лид-сингл альбома «As it was» не сходит чартов Billboard, а пользователи соцсетей любят снимать свои видео под эту песню.
Без Бейонсе не обходится ни один Грэмми. Этот год не исключение. Главная поп дива получила две рекордные награды за диско песни в стиле 90х «Break My Soul» и «Cuff It». Бейонсе вошла в историю «Грэмми», установив рекорд по количеству статуэток за всё время их у нее 33.
Список лауреатов Грэмми-2023.
- Запись года – Лиззо, «About Damn Time».
- Песня года – Бонни Рэйтт, «Just Like That».
- Альбом года –Гарри Стайлс, «Harry’s House».
- Лучший новый артист – Самара Джой.
- Лучшее музыкальное видео – Тейлор Свифт, «All Too Well» (10 Minute Version) (The Short Film).
- Лучшее сольное поп-исполнение – Адэль, «Easy On Me».
- Лучшее традиционное R&B-исполнение – Бейонсе, «Plastic Off The Sofa».
- Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой – Сэм Смит & Ким Петрас, «Unholy».
- Лучшая танцевальная/электронная запись – Бейонсе, «Break My Soul».
- Лучшее R&B-исполнение – Муни Лонг, «Hrs & Hrs».
- Лучшая R&B-песня – Бейонсе, «Cuff It».
- Лучшее рэп-исполнение – Кендрик Ламар, «The Heart Part 5».
- Лучшее рок-исполнение – Брэнди Карлайл, «Broken Horses».
- Лучший рок-альбом – Оззи Осборн, «Patient Number 9».
- Лучший R&B-альбом – Роберт Гласпер, «Black Radio III».
- Лучший вокальный поп-альбом – Гарри Стайлс, «Harry’s House».
- Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа – «Энканто».