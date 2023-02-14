Мужская «проституция» процветает в День Св. Валентина

Создать картинку счастья в самый романтичный день в году теперь можно, даже не имея спутника. Услуги «парня на 14 февраля» появились в Казнете.

В День святого Валентина они готовы сходить с незнакомкой на свидание, «подарить» цветы и сделать совместные фотографии для соцсетей.

После того, как сделали фото, в большинстве случаев придется сразу же расплатиться. За такие услуги мужчины просят от 2 до 200 тысяч тенге. Автор подобного объявления готов сделать скидку именинницам. Помимо фальшивого свидания, он готов за деньги познакомиться с мамой. Рассказывать о прибыльном «бизнесе» предприимчивые мужчины почему-то стесняются. Соглашаются лишь на телефонный разговор.

«На 14 февраля уже все занято, можем договориться на следующий день. Ну да и до выходных можно пообщаться. И я вас узнаю побольше»,- говорит парень напрокат.

Помимо объявлений на маркет-плейсах, подобных предложений немало и в социальных сетях. Некоторые готовы «проехать мимо бывшего» и даже подраться с ним. Скорее подобные предложения содержат исключительно юмористический характер.

Некоторые психологи уверены, что такая подмена реальной жизни на красивую картинку в интернете рано или поздно может нанести вред психике.

Куляш Сейдалиева, практический психолог:

«Такой феномен можно рассмотреть как некую проституцию среди мужского и женского населения. Туда относятся разные факторы, это у нас: макро-социальные факторы, личностный фактор, семейный и интерперсональный фактор. Соответственно у девушек сформировалось уже такое искаженное представление о привязанности. То есть это не способность создавать эмоциональную связь, легче это для них приобрести как это называется».

Но красивых картинок с бойфрендами и цветами от этого меньше не стало. Правда, непонятно: где фикция, а где реальность.

«Это неправильно. Зачем так делать? Для социальных сетей? Я бы такие услуги лично не купила бы, не нуждаюсь»;

«Мужчины, которые продают свои услуги очень глупые, у них самооценка низкая. Это вовсе неправильно. У меня например есть братья, было бы не хорошо, если бы они так поступали. А девушки, которые покупают эти услуги, им просто не хватает внимания»;

«Неправильно, это вообще не мусульманский праздник»,— рассказали жители Шымкента.

Похожие объявления несколько лет назад размещали в цветочных магазинах. На зависть подругам, за небольшую плату можно было сфотографироваться с шикарным букетом, не покупая его. Покупать евробукет за собственные, кровно заработанные деньги все-таки жалко. А тут – такая альтернатива.