Перестрелка в Шымкенте: охранник и сам стрелок получили ранения

Пострадавший в результате перестрелки в Шымкенте охранник лишился пальца левой руки.

Раненого мужчину экстренно прооперировали врачи первой клинической больницы. После операции пациент находился под наблюдением врачей в больнице, сегодня его выписали.

Мадияр Богебаев, врач-травматолог городской клинической больницы № 1 г.Шымкента:

« Сотрудник охранного агенства «КГБ» поступил в больницу 20 февраля в 15:10 с огнестрельной раной и травматическим отрывом дистального межфалангового сустава первого пальца левой кисти. Произведена первичная хирургическая обработка раны с формированием ампутационной культи на уровне основной фаланги первого пальца левой кисти. Состояние оценивалось как относительно удовлетворительное. В связи с чем направлен на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства».

Ранения получил и сам стрелок. Он пришел в оружейный магазин уже с обрезом. Забрал там карабин, но выйти не успел – приехала спецохрана.

Мадияр Богебаев, врач-травматолог городской клинической больницы № 1 г.Шымкента:

«Гражданин Узбекистана, 1973 года рождения, он тоже был ранен. Его доставили в больницу в 3-4 часа ночи. В больницу его привели сотрудники полиции, они и забрали его. Его ранили в лодыжку. В его ногу несколько раз стреляли. Пуля была в коже и под кожей. Мы ему помогли и отправили на амбулаторное лечение. Состояние его удовлетворительное. Он может ходить и самостоятельно двигаться».