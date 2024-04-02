Стали известны подробности стрельбы в Шымкенте

В молодого человека выстрелили из травматического пистолета в центре Шымкенте. Конфликт, переросший в стрельбу, разразился перед одним из частных домов по улице Шевченко. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. Соседи рассказали, что в доме часто шумят, но до подобного не доходило.

«Я слышала что два раза стреляли, но никого не видела, наверное в доме произошла стрельба, они иногда шумят», — говорит соседка.

В полиции рассказали, между пострадавшим и компанией знакомых молодых людей произошла потасовка, во время которой один из ее участников начал стрелять из травматического оружия. Всех участников инцидента задержали.

«2 апреля перед домом по улице Шевченко между ранее знакомыми лицами произошел конфликт с применением травматического оружия. Всех участников происшествия задержали. Пострадавший отказался от медицинской помощи. Проводится расследование» , — рассказали в пресс-службе ДП г. Шымкента.

Потерпевшего доставили в больницу, ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался. У него диагностировали множественные непроникающие травмы грудной клетки, груди и живота, нанесенные травматическим оружием.