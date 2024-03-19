Муж напал на жену с ножом в Туркестанской области

Муж напал с ножом на жену, а затем ранил себя, передает OTYRAR.

Как передает корреспондент с места событий конфликт начался в Сайрамском районе, где муж нанес ножевое ранение супруге. После чего на машине вместе со своей раненой женой уехал в сторону Шымкента.

Поимкой мужчины занялся спецотряд «Арлан». Его удалось задержать в микрорайоне Асар. Он нанес себе несколько ножевых ударов. На место событий приехали две кареты скорой помощи, на которой увезли раненных супругов.

По информации Управления здравоохранения Шымкента, 35-летнему мужчине поставили следующие диагнозы: сотрясение мозга, открытое ножевое ранение брюшной полости, и закрытая внутричерепная травма. О состоянии жены пока ничего неизвестно.

В ДП Туркестанской области пока не прокомментировали ситуацию.