В Шымкенте произошла стрельба, передает OTYRAR.

На место происшествия съехались полиция и скорая помощь — очевидцы говорят, что после конфликта молодой человек выстрелил в своего оппонента, его госпитализировали.

Стрельба произошла 27 февраля около 22:00 ч. возле бани «Люкс» по улице Жибек жолы. На месте стрельбы нашли гильзы. Предварительно — от травматического пистолета.

Полиция установила подозреваемого.

«По данному факту Аль-Фарабийским РУП возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит», — сообщили в полиции.