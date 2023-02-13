Первые подснежники расцвели в Туркестанской области

В Туркестанской области, позже чем обычно, расцвели первые подснежники, передает OTYRAR.

Предвестников весны можно увидеть на территории Сырдарья-Туркестанского регионального природного парка. Ранее подснежники в этих краях расцветали в середине января, в 2023-м году этому помешали аномальные морозы.

Зато теперь, как отмечают пользователи сети, весна уж точно не за горами. Подснежники, или как их назвали греки- галантусы занесены в Красную книгу Казахстана. С давних пор они считаются символом чистоты, молодости и свежести.