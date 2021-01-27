В Шымкенте зацвели подснежники.

Эти первые весенние цветы обычно произрастают в предгорьях и лесах, но первые бутоны распустились зимой и в саду жительницы Шымкента Елены Савкиной. Оказалось, что занесенные в Красную книгу подснежники, устойчивы даже к 10-градусным зимним морозам. Елена, завидев цветы в своем саду, сделала фото, а ее сестра опубликовала его в социальных сетях. Фотография тут же получила отклик горожан.

«Каждый год в это примерно в это время нас в саду цветут подснежники и сразу так тепло на душе становится, сразу понятно — скоро весна. Это действительно радует и душу и сердце», — говорит Елена САВКИНА, жительница г.Шымкента.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время шымкентцев ждет погода без осадков. На улице потеплеет до 12-13 градусов со знаком плюс. А значит, что и подснежников в городе с наступлением тепла станет больше.