Предприниматели опасаются нефтяной монополии

В южном регионе может образоваться дефицит дизельного топлива. Сегодня в Туркестанской области насчитывается около 500 заправочных станций.

Бензин и дизельное топливо им поставляет компания «Petrosun”. Тем не менее, единственный оператор в стране, похоже, игнорирует предпринимателей. Владельцы бизнеса говорят, что они находятся в тупике, получая только 10-15 процентов от необходимого объёма нефтепродукта в месяц.

Бизнесмены, занимающиеся реализацией топлива, утверждают: они находятся на грани банкротства. В последнее время единственная компания-поставщик распределяет нефтепродукты в незначительных объемах.

У предпринимателя Аскербека Бекжанова две автозаправочные станции. В месяц он заказывает 200 тонн солярки, однако получает только 20-30 тонн горючего. Поэтому предпринимателю пришлось перейти на лимитированное выделение топлива.

«Мы отправляем запрос в компанию «Petrosun” но фирма отдаёт топливо более крупным компаниям, и игнорирует более мелких предпринимателей, таких как мы. Им невыгодно давать нашим компаниям. Мелкие заправочные станции находятся в сельской местности и поставщикам не выгодно нам продавать. Крупные заправочные сети по этой же причине не строят здесь АЗС, потому что слишком маленький объём. Мы теперь не знаем что нам делать», — рассказал предприниматель Аскербек Бекжанов.

Предприниматели завозили бензин и дизельное топливо через разные оптовые компании. Но в прошлом году государство исключило компании-посредники с рынка. С тех пор все реализаторы ГСМ зависят от компании-монополиста. Владельцы автозаправок убеждены, что весной и осенью дефицит дизельного топлива создаётся намеренно.

«Прошло 30 лет с тех пор, как мы обрели независимость. Мы богатая нефтью страна. У нас 3 нефтеперерабатывающих завода. Но мы все еще зависим от кого-то, не имея собственной продукции. Каждый год происходит дефицит. По нашему мнению, нефтепродукты, которые могли обеспечить внутренний рынок, будут уходить экспорт. На зарубежные рынки нефть уходит по 100 долларов за баррель. А на внутренний рынок надо отдавать в четыре раза дешевле по 25 долларов за баррель . И кому это выгодно? А последствия мы уже 30 лет наблюдаем», — говорит юрист ассоциации «Ынтымак» Жумабек Пармен.

Единственный в стране оператор-продавец нефтепродуктов говорит, что действительно приоритет отдается крупным предпринимателям так как они обеспечивают топливом аграриев.

«В компании «Petrosun” цены на горюче-смазочные материалы низкие, поэтому к нам предъявляются очень большие требования по реализации. Но мы прежде всего выделяем горючее регионам, которые производят сельскохозяйственную продукцию. В зимнее время обеспечиваем топливом — мазутом социальные учреждения для теплоснабжения. Затем нефтепродукты выделяются на работу железно-дорожной инфраструктуры и потом распределяется по крупным торговым сетям», — говорит менеджер отдела продаж нефтепродуктов ТОО «Petrosun» Берик Уркимбаев.

Но специалисты Департамента защиты и развития конкуренции, проверившие товарищество, действительно усмотрели незаконные действия. По их словам, компанию оштрафовали на крупную сумму.

«В прошлом году ТОО «»Petrosun”» был оштрафован на 600 млн тенге за злоупотребления при распределения нефтепродуктов. Со стороны предпринимателей поступает много жалоб на несправедливое распределение дизельного топлива. В дальнейшем департаментом будет проведена проверка на предмет добросовестностной конкуренции на рынке. Соответственно будет вынесено и решение», — рассказывает руководитель отдела следственного департамента агентства по защите и развитию конкуренции по г. Алматы Чингиз Тайжан.

В департаменте заявляют: они ограничены штрафами. Предприниматели просят помочь сохранить рыночную конкуренцию между реализаторами нефтепродуктов.