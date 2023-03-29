В Шымкенте экстренно провели совещание по дефициту дизтоплива

В палате предпринимателей третьего мегаполиса представители власти встретились с возмущенными бизнесменами.

На повестке дня — вопрос дефицита дизтоплива. Люди жалуются на то, что на автозаправочных станциях топлива не найти, из-за чего работа многих предпринимателей может встать.

«У меня предприятие, мы строим дороги и проводим различную работу. Мне нужно платить зарплату. Работа у меня практически встала, а что мне делать? Мы не можем найти дизтопливо, как нам быть?», — говорит Еркин Оспаналиева.

Представители надзорного органа, акимата и ДЭР пояснили, что работа по проверке ведется. В ближайшее время ситуация должна решиться. В Министерстве энергетики нам пояснили, что на нефтебазах страны, в принципе, достаточно топлива.

«Сегодня еще раз будем собираться, рассматривать. В Алматинской области вроде бы ситуация выровнялась. Есть небольшие осложнения, действительно, на некоторых мелких сетях. Но сегодня еще раз будем смотреть, какие запасы можно будет использовать. Но, действительно, да, по Туркестанской области и Шымкенту есть небольшие осложнения«, — сказал министр энергетики РК Болат Акчулаков.

Предприниматели не могут долго ждать, если в ближайшие дни ситуация не наладится, люди планируют обратиться к главе государства.