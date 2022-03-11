Аграрии надеются, что дефицита дизтоплива не будет

В минэнерго озвучили рекомендованную стоимость дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей.

Потребность аграриев в нем — больше 400 тысяч тонн. В этом году цену на дизель для проведения весенне-полевых работ рекомендуют в 212 тысяч тенге за тонну или 176 тенге за литр.

Правда, это лишь рекомендации. Если в прошлом году в Туркестанскую область с доставкой, дизельное топливо привозили по 172 тенге, то в этом оптово рыночная цена, по словам аграриев, 188-189 тенге, с учетом доставки выходит 195 тенге. Но на цену предприниматели не жалуются. Говорят, по сравнению с прошлым годом — приемлемая. В конце 2021, в самый разгар уборки урожая, дизель было не найти. Сейчас крестьяне надеются, что горючего хватит на всех, и искать его не придется.

«Такая цена тоже устраивает, лишь бы не подорожало, в прошлом году до 280 доходило, очень повлияло на нашу работу. У нас дизтопливо должно постоянно стоять на заправках с марта до июня месяца», — говорит Ержан Карабаев, председатель фермерского хозяйства «Сая».