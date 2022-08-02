Кто и зачем создает дефицит дизтоплива в Шымкенте

Нехваткой дизельного топлива обеспокоены владельцы автозаправочных станций Шымкента.

Предприниматели жалуются — компания, поставляющая топливо, отпускает его крайне мало. Этой ситуацией пользуются посредники. Они продают дизель по завышенным ценам. АЗС терпят убытки, некоторым заправкам пришлось и вовсе закрыться.

Байлар Бекжанов, предприниматель: «В прошлом году мы ничего не могли продать. Шесть месяцев не было топлива. После январских событий ситуация немного нормализовалась, теперь, в июле, опять ничего нет. Пытаемся купить дизтопливо через посредников, а они продают его по 230 тенге литр. А какая нам выгода от этого? Мы тоже дизель по 230 должны продавать? Мало того, сейчас и у посредников нет дизеля. Нам пришлось закрыть АЗС, выбора не оставалось!»

Дефицит с дизельным топливом создается искусственно, уверяет заместитель акима Шымкента Айбек Саттибаев.

Айбек Саттибаев, заместитель акима г. Шымкента: «В Министерстве и с ценой, и лимитом на дизтопливо определились. В Шымкенте, на сегодняшний день, нет дефицита бензина и дизельного топлива. Почему тогда некоторые АЗС не могут получить? Мы поднимали этот вопрос и направили его в столицу. Многие жалуются и на отпускающие компании, но это уже не в компетенции акимата».

Мониторинговые группы выходят в рейды ежедневно, уверяют городские власти. Их задача — следить за ценами на нефтепродукты.

Айбек Саттибаев, заместитель акима г. Шымкента: «У нас вот мониторинг проводится, на сегодня средняя цена 92 бензина 172 тенге, то есть, есть разница, бензин реализуется меньше рыночной. 95 бензин — 205 тенге, на дизель средняя цена — 224 тенге. Это ниже на шесть тенге установленной 230 тенге по городу. Работа комиссии — ежедневно мониторить, чтобы никакая АЗС не превысила порог по бензину и дизелю».

Потребность города в дизельном топливе ежемесячно составляет 42 тысячи тонн. Топливо в Шымкенте реализуют 120 физических и юридических лиц. Борьбу с теми, кто искусственно создаёт дефицит, ведут сотрудники департамента экономических расследований.

Даурен Тургынбай, руководитель 1 ОУ ДЭР г. Шымкента: «В Шымкенте, как вы знаете, нет госграницы. Доминант на рынке нефтепродуктов у нас — компания «Петросан». Мы провели анализ роботы компании и выявили нарушения. Компания, используя искусственный дефицит дизтоплива, неполноценным образом доставляла нефть в Шымкент. Сейчас несколько предпринимателей обратились к нам с жалобой. Крупные игроки получали топливо, а мелким горючего, действительно, не хватало. Мы сейчас проверяем их».

С начала года в Шымкенте завели два уголовных дела по фактам незаконного оборота нефтепродуктов, дела направили в суд. В прошлом году на скамье подсудимых оказались трое.