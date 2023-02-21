Премией поощрили полицейского, который схватил вооруженного

Двойным окладом наградили Армана Арипжанова за отвагу и героизм.

Оперуполномоченный первым обезвредил вооруженного мужчину.

Во время перестрелки в Шымкенте Арман был на службе, недалеко от места проишествия. Капитан полиции, услышав выстрелы на улице, отвлек внимание стрелка и задержал его. По словам правоохранителей, вооруженный мужчина хотел выстрелить в него, однако осуществить свой злой умысел ему не удалось благодаря профессионализму полицейского.

Арман Арипжанов, оперуполномоченный Туранского РУП ДП г.Шымкента:

«Я в это время занимался делом по краже, просматривали с коллегой кадры видеонаблюдения. Услышал выстрелы, вышел сразу на улицу, там было много студентов, я им всем сказал уйти с места проишествия. После побежал за преступником, воспользовался моментом и схватил его в машине патрульной полиции. Мои коллеги отвлекли его внимание. В это время он хотел выстрелить в меня, но я обезоружил его. Страха не было, я делал свою работу. Главная цель была обезвредить вооружённого преступника. Я считаю, что это долг каждого полицейского перед народом. Стать полицейским — моя мечта детства».

Департамент полиции Шымкента также направил в МВД запрос о награде почетной грамотой Армана Арипжанова. О повышении капитана полиции также будет решать министерство внутренних дел.

Напомним, перестрелка произошла 20 февраля после обеда на пересечении улиц Иляева и Рыскулбекова. Вооружённый мужчина хотел ограбить оружейный магазин. Он ранил двух сотрудников охранного агентства. На место проишествия приехали полицейские. Правоохранителям удалось задержать стрелка за 15 минут. Дело завели сразу по трем статьям: разбой, покушение на убийство и хранение холодного оружия. Ведется следствие.

Арман Бисенбаев, заместитель начальника ДП г.Шымкента:

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по трем статьям. По факту разбойного нападения, покушения на убийство и незаконного хранения оружия. То есть 287, 24 — 99 и 192 статьи. Мотив — разбой, ограбление. Он с целью ограбления заходит в охотничий магазин, но сработала тревожная кнопка, подоспела частная охрана. Мы так предполагаем, что он в полном объеме не смогу реализовать весь свой преступный замысел и произошла перестрелка с ними».

Задержанный – гражданин Узбекистана. В Шымкенте он жил на съёмной квартире. Ему 49 лет, сейчас он находится в следственном изоляторе.