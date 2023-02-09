Расценки на проведение предвыборной агитации

Медиахолдинг OTYRAR представляет прайс-лист на проведение предвыборной агитации.

ТОО «Собкор» г. Шымкент (ТК «Отырар TV», Otyrar.KZ, KZ.Otyrar.KZ в соц сетях Instagram@otyrarkz, Instagram@open.shymkent, телеграмм otyrarkz, otyrarQaz) для внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней от 19 марта 2023 года.

Сюжет в программу «Новости» + «Ақпарат»: изготовление с размещением на канале «ОтырарTV» (8 выходов в сутки); в YouTube; на информационном портале otyrar.kz 1,5 минуты 150 000 тенге Объявление в «бегущей строке» (на государственном и русском языках) 1 день размещения, в т.ч. на медиа-портале Otyrar.KZ 1 слово 210 тенге Производство программы с одним показом в эфире, хронометраж от 5 до 15 минут 1 минута 25 000 тенге Прокат готовой телепрограммы Заказчика 1 минута 4 000 тенге Гость в прямом эфире до 10 минут до 60 минут 25 000 тенге за 1 эфир 200 000 тенге 1 эфир Заказная съемка на электронный носитель информации (работа оператора) 1 час 10 000 тенге Съемка в выходные, ночные, праздничные дни надбавка 50% к стоимости Изготовление информационного (не игрового) видеоролика на 2 языках (от 5 до 10 дней) 1 секунда 3 000 тенге

Размещение видеороликов на канале «Отырар TV»

Внутри программные блоки в х/ф и передачах: 09:00 до 11:59 12:00 до 18.59 19:00 до 22:59 1 cекунда 1 секунда 1 секунда 80тенге 130 тенге 200 тенге Размещение в программах: «Акпарат» 1 выход (3 повтора) «Новости» 1 выход (3 повтора) 1 секунда 1 секунда 305 тенге 305 тенге

Размещение на сайте Otyrar.kz и KZOtyrar.kz

Баннер 720 на 90 пикселей В шапке сайта (на всех страницах, три баннера в ротации) 35 000 тенге в неделю Баннер 720 на 90 пикселей Над разделом «Новости» или в нижней части сайта (только на главной, не в ротации) 25 000 тенге в неделю Баннер 300 на 250 пикселей В боковой части сайта (на всех страницах, в ротации) 35 000 тенге в неделю PR-статья 18 000 знаков + 5 фото В разделе «Общество», с закреплением в разделе «Новости компаний» в порядке поступления новостей 80 000 тенге

Стоимость размещения в соц. сетях готовой продукции Заказчика

Instagram @otyrarkz 188 тыс. подписчиков (Post) Указанная цена является одной услугой на размещение 1 поста. 12 000 тенге Instagram @ open.shymkent 205 тыс. подписчиков (Post) Указанная цена является одной услугой на размещение 1 поста. 12 000 тенге Телеграмм @ otyrarkz, otyrarQaz (Post) Указанная цена является одной услугой на размещение 1 поста. 20 000 тенге

Стоимость услуг ТОО «Редакция РАБАТа» (газета «РАБАТ») для внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней.

Страница номера газеты: Стоимость за 1 кв.см. Первая цветная стр. (не более 200 кв.см.) 360 тг. Новостные страницы 2-3 220 тг. Информационные страницы 4-10 210 тг. Рекламные страницы 11 190 тг. Последняя цветная страница 12 300 тг.

Стоимость услуг ТОО «Редакция РАБАТа» (газета Ońtústik Rabat) для внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней.

Страница номера газеты: Стоимость за 1 кв.см. Первая цветная стр. (не более 200 кв.см.) 280тг. Новостные страницы 2-3 165 тг. Информационные страницы 4-10 150 тг. Рекламные страницы 11 120 тг. Последняя цветная страница 12 230 тг.

Позиционирование в газетах, на сайте (выбор места на странице, отсутствие конкурентов) +25% от стоимости публикации.

Для рекламных агентств РК действует специальная надбавка 25%.

Отдел рекламы ТК «Отырар TV»: г. Шымкент, ул. Торекулова, 15 , тел.8(7252) 30-10-03

Директор ТОО «Собкор» и «Редакция РАБАТа» Джумакулова А.А.