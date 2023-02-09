Расценки на проведение предвыборной агитации

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Редактор Жулдыз Шукенова
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выборы

Медиахолдинг OTYRAR представляет прайс-лист на проведение предвыборной агитации.

ТОО «Собкор» г. Шымкент (ТК «Отырар TV», Otyrar.KZ, KZ.Otyrar.KZ в соц сетях         Instagram@otyrarkz, Instagram@open.shymkent, телеграмм otyrarkz, otyrarQaz) для внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней от 19 марта 2023 года.

Сюжет в программу «Новости» + «Ақпарат»: изготовление  с размещением на канале «ОтырарTV» (8 выходов в сутки); в YouTube; на информационном портале otyrar.kz  

 

1,5 минуты

  

 

150 000 тенге
Объявление в «бегущей строке» (на государственном и русском языках)

1 день размещения, в т.ч. на медиа-портале Otyrar.KZ

 1 слово 210 тенге
Производство программы  с одним показом в эфире, хронометраж от 5 до 15 минут 1 минута 25 000 тенге
Прокат готовой телепрограммы  Заказчика 1 минута 4 000 тенге
Гость в прямом эфире до 10 минут

 

до 60 минут

 25 000 тенге за 1 эфир

 

200 000 тенге 1 эфир
Заказная съемка на электронный носитель информации (работа оператора) 1 час 10 000 тенге
Съемка в выходные, ночные, праздничные дни надбавка 50% к стоимости
Изготовление информационного (не игрового) видеоролика на 2 языках

(от 5 до 10 дней)

 1 секунда 3 000 тенге

 

Размещение видеороликов на канале «Отырар TV»

Внутри программные блоки в х/ф и передачах:

09:00 до 11:59

12:00 до 18.59

19:00 до 22:59

  

 

1 cекунда

1 секунда

1 секунда

  

80тенге

130 тенге

200 тенге
Размещение в программах:

«Акпарат» 1 выход (3 повтора)

«Новости» 1 выход (3 повтора)

  

1 секунда

1 секунда

  

305 тенге

305 тенге

Размещение  на сайте Otyrar.kz и KZOtyrar.kz

Баннер 720 на 90 пикселей В шапке сайта (на всех страницах, три баннера в ротации) 35 000 тенге в неделю
Баннер 720 на 90 пикселей Над разделом «Новости» или в нижней части сайта  (только на главной, не в ротации) 25 000 тенге в неделю
Баннер 300 на 250 пикселей В боковой части сайта (на всех страницах, в ротации) 35 000 тенге в неделю
PR-статья 18 000 знаков + 5 фото В разделе «Общество», с закреплением в разделе «Новости компаний» в порядке поступления новостей  

80 000 тенге

 Стоимость размещения в соц. сетях готовой продукции Заказчика

Instagram @otyrarkz

188 тыс. подписчиков

  (Post)

 

 Указанная цена является одной услугой на размещение

1 поста.

 12 000 тенге
Instagram @  open.shymkent

205 тыс. подписчиков

 (Post)

 

 Указанная цена является одной услугой на размещение

1 поста.

 12 000 тенге
Телеграмм @ otyrarkz, otyrarQaz (Post)

 

 Указанная цена является одной услугой на размещение

1 поста.

 20 000 тенге

 

Стоимость услуг ТОО «Редакция РАБАТа» (газета «РАБАТ») для внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней.

Страница номера газеты: Стоимость за 1 кв.см.
Первая цветная стр. (не более 200 кв.см.) 360 тг.
Новостные страницы  2-3 220 тг.
Информационные страницы  4-10 210 тг.
Рекламные страницы 11  190 тг.
Последняя цветная страница 12 300 тг.

 

 Стоимость услуг ТОО «Редакция РАБАТа» (газета Ońtústik Rabat) для внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней.

Страница номера газеты: Стоимость за 1 кв.см.
Первая цветная стр. (не более 200 кв.см.) 280тг.
Новостные страницы  2-3 165 тг.
Информационные страницы     4-10 150 тг.
Рекламные страницы  11 120 тг.
Последняя цветная страница 12 230 тг.

Позиционирование в газетах, на сайте (выбор места на странице, отсутствие конкурентов) +25% от стоимости публикации.

  Для рекламных агентств РК действует  специальная надбавка 25%.

Отдел рекламы ТК «Отырар TV»: г. Шымкент, ул. Торекулова, 15 ,   тел.8(7252) 30-10-03

 Директор ТОО «Собкор» и «Редакция РАБАТа»       Джумакулова А.А.

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