Расценки на проведение предвыборной агитации

Медиахолдинг OTYRAR представляет прайс-лист на проведение предвыборной агитации.
ТОО «Собкор» г. Шымкент (ТК «Отырар TV», Otyrar.KZ, KZ.Otyrar.KZ в соц сетях Instagram@otyrarkz, Instagram@open.shymkent, телеграмм otyrarkz, otyrarQaz) для внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней от 19 марта 2023 года.
|Сюжет в программу «Новости» + «Ақпарат»: изготовление с размещением на канале «ОтырарTV» (8 выходов в сутки); в YouTube; на информационном портале otyrar.kz
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1,5 минуты
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150 000 тенге
|Объявление в «бегущей строке» (на государственном и русском языках)
1 день размещения, в т.ч. на медиа-портале Otyrar.KZ
|1 слово
|210 тенге
|Производство программы с одним показом в эфире, хронометраж от 5 до 15 минут
|1 минута
|25 000 тенге
|Прокат готовой телепрограммы Заказчика
|1 минута
|4 000 тенге
|Гость в прямом эфире
|до 10 минут
до 60 минут
|25 000 тенге за 1 эфир
200 000 тенге 1 эфир
|Заказная съемка на электронный носитель информации (работа оператора)
|1 час
|10 000 тенге
|Съемка в выходные, ночные, праздничные дни
|надбавка
|50% к стоимости
|Изготовление информационного (не игрового) видеоролика на 2 языках
(от 5 до 10 дней)
|1 секунда
|3 000 тенге
Размещение видеороликов на канале «Отырар TV»
|Внутри программные блоки в х/ф и передачах:
09:00 до 11:59
12:00 до 18.59
19:00 до 22:59
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1 cекунда
1 секунда
1 секунда
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80тенге
130 тенге
200 тенге
|Размещение в программах:
«Акпарат» 1 выход (3 повтора)
«Новости» 1 выход (3 повтора)
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1 секунда
1 секунда
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305 тенге
305 тенге
Размещение на сайте Otyrar.kz и KZOtyrar.kz
|Баннер
|720 на 90 пикселей
|В шапке сайта (на всех страницах, три баннера в ротации)
|35 000 тенге в неделю
|Баннер
|720 на 90 пикселей
|Над разделом «Новости» или в нижней части сайта (только на главной, не в ротации)
|25 000 тенге в неделю
|Баннер
|300 на 250 пикселей
|В боковой части сайта (на всех страницах, в ротации)
|35 000 тенге в неделю
|PR-статья
|18 000 знаков + 5 фото
|В разделе «Общество», с закреплением в разделе «Новости компаний» в порядке поступления новостей
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80 000 тенге
Стоимость размещения в соц. сетях готовой продукции Заказчика
|Instagram @otyrarkz
188 тыс. подписчиков
| (Post)
|Указанная цена является одной услугой на размещение
1 поста.
|12 000 тенге
|Instagram @ open.shymkent
205 тыс. подписчиков
|(Post)
|Указанная цена является одной услугой на размещение
1 поста.
|12 000 тенге
|Телеграмм @ otyrarkz, otyrarQaz
|(Post)
|Указанная цена является одной услугой на размещение
1 поста.
|20 000 тенге
Стоимость услуг ТОО «Редакция РАБАТа» (газета «РАБАТ») для внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней.
|Страница номера газеты:
|Стоимость за 1 кв.см.
|Первая цветная стр. (не более 200 кв.см.)
|360 тг.
|Новостные страницы 2-3
|220 тг.
|Информационные страницы 4-10
|210 тг.
|Рекламные страницы 11
|190 тг.
|Последняя цветная страница 12
|300 тг.
Стоимость услуг ТОО «Редакция РАБАТа» (газета Ońtústik Rabat) для внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней.
|Страница номера газеты:
|Стоимость за 1 кв.см.
|Первая цветная стр. (не более 200 кв.см.)
|280тг.
|Новостные страницы 2-3
|165 тг.
|Информационные страницы 4-10
|150 тг.
|Рекламные страницы 11
|120 тг.
|Последняя цветная страница 12
|230 тг.
Позиционирование в газетах, на сайте (выбор места на странице, отсутствие конкурентов) +25% от стоимости публикации.
Для рекламных агентств РК действует специальная надбавка 25%.
Отдел рекламы ТК «Отырар TV»: г. Шымкент, ул. Торекулова, 15 , тел.8(7252) 30-10-03
Директор ТОО «Собкор» и «Редакция РАБАТа» Джумакулова А.А.