Выборы президента РК: информация о размещении предвыборной агитации в СМИ

Редакция OTYRAR представляет вашему вниманию прайс лист на проведение предвыборной агитации.

ТОО «Собкор» г. Шымкент (ТК «Отырар TV», Otyrar.KZ, KZ.Otyrar.KZ в соц сетях Instagram@otyrarkz, Instagram@open.shymkent, телеграмм otyrarkz, otyrarQaz) для внеочередных выборов Президента Республики Казахстан от 20 ноября 2022 года.

Сюжет в программу «Новости» + «Ақпарат»: изготовление с размещением на канале «ОтырарTV» (8 выходов в сутки); в YouTube; на информационном портале otyrar.kz 1,5 минуты 150 000 тенге Объявление в «бегущей строке» (на государственном и русском языках) 1 день размещения, в т.ч. на медиа-портале Otyrar.KZ 1 слово 210 тенге Производство программы с одним показом в эфире, хронометраж от 5 до 15 минут 1 минута 25 000 тенге Прокат готовой телепрограммы Заказчика 1 минута 4 000 тенге Гость в прямом эфире до 10 минут до 60 минут 25 000 тенге за 1 эфир 200 000 тенге 1 эфир Заказная съемка на электронный носитель информации (работа оператора) 1 час 10 000 тенге Съемка в выходные, ночные, праздничные дни надбавка 50% к стоимости Изготовление информационного (не игрового) видеоролика на 2 языках (от 5 до 10 дней) 1 секунда 3 000 тенге

Размещение видеороликов на канале «Отырар TV»

Внутри программные блоки в х/ф и передачах: 09:00 до 11:59 12:00 до 18.59 19:00 до 22:59 1 cекунда 1 секунда 1 секунда 80 тенге 130 тенге 200 тенге Размещение в программах: «Акпарат» 1 выход (3 повтора) «Новости» 1 выход (3 повтора) 1 секунда 1 секунда 305 тенге 305 тенге

Размещение на сайте Otyrar.kz и KZOtyrar.kz

Баннер 720 на 90 пикселей В шапке сайта (на всех страницах, три баннера в ротации) 35 000 тенге в неделю Баннер 720 на 90 пикселей Над разделом «Новости» или в нижней части сайта (только на главной, не в ротации) 25 000 тенге в неделю Баннер 300 на 250 пикселей В боковой части сайта (на всех страницах, в ротации) 35 000 тенге в неделю PR-статья 18 000 знаков + 5 фото В разделе «Общество», с закреплением в разделе «Новости компаний» в порядке поступления новостей 80 000 тенге

Стоимость размещения в соц.сетях готовой продукции Заказчика

Instagram @otyrarkz 188 тыс. подписчиков (Post) Указанная цена является одной услугой на размещение 1 поста. 12 000 тенге Instagram @ open.shymkent 205 тыс. подписчиков (Post) Указанная цена является одной услугой на размещение 1 поста. 12 000 тенге Телеграмм @ otyrarkz, otyrarQaz (Post) Указанная цена является одной услугой на размещение 1 поста. 20 000 тенге

Стоимость услуг ТОО «Редакция РАБАТа» (газета «РАБАТ») для внеочередных выборов Президента Республики Казахстан от 20 ноября 2022 года.

Страница номера газеты: Стоимость за 1 кв.см. Первая цветная стр. (не более 200 кв.см.) 360 тг. Новостные страницы 2-3 220 тг. Информационные страницы 4-10 210 тг. Рекламные страницы 11 190 тг. Последняя цветная страница 12 300 тг.

Стоимость услуг ТОО «Редакция РАБАТа» (газета Ońtústik Rabat) для внеочередных выборов Президента Республики Казахстан от 20 ноября 2022 года.

Страница номера газеты: Стоимость за 1 кв.см. Первая цветная стр. (не более 200 кв.см.) 280тг. Новостные страницы 2-3 165 тг. Информационные страницы 4-10 150 тг. Рекламные страницы 11 120 тг. Последняя цветная страница 12 230 тг.

Позиционирование в газетах, на сайте (выбор места на странице, отсутствие конкурентов) +25% от стоимости публикации.

Для рекламных агентств РК действует специальная надбавка 25%.

Отдел рекламы ТК «Отырар TV»: г. Шымкент, ул. Торекулова, 15 , Тел.8(7252) 30-10-03

Директор ТОО «Собкор» ________________________ Джумакулова А.А.