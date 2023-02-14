Семейных дебоширов предлагают наказывать без заявления жертв

О бытовом насилии шла речь в министерстве внутренних дел. Количество преступлений на бытовой почве растет. В большинстве случаев у полицейских «связаны руки».

По действующему законодательству, если жертва не написала заявление на своего мучителя, полицейские не могут применить к нему наказание. Именно поэтому в МВД предлагают внести изменения в закон.

18 убийств на бытовой почве совершено с начала года в Казахстане. За последние 5 лет, по данным МВД, число обращений по фактам бытового насилия увеличилось в три раза. При этом большинство потерпевших от семейных дебоширов отказываются писать заявления на своих мучителей.

«В то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры из-за отказа потерпевшими от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь «домашних тиранов» к ответственности», — говорит Ренат Зулхаиров, заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК.

Безнаказанность порождает вседозволенность, рукоприкладство переходит в привычку. Ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч сообщений о фактах бытового насилия.

Президент Казахстана распорядился ужесточить наказание за подобные правонарушения.

В министерстве внутренних дел предлагают наказывать дебоширов по факту бытового насилия, не дожидаясь, когда жертва обратится в полицию, исключить возможность повторного примирения сторон. А также ужесточить административную и уголовную ответственность за бытовое насилие

Говорили на брифинге и о киберпреступниках. За 3 дня спецоперации полицейским удалось раскрыть больше 150 онлайн мошенничеств. Некоторые из нарушителей получили неправомерный доступ к информации, другие нарушали авторские права, распространяли порнографию и это неполный список.

Раскрыты 13 краж с использованием ІТ-технологий. В их число входит воровство с банковского счёта. Также выявлено 283 мошенничества в отношении интернет-пользователей – это оформление онлайн товарных и потребительных кредитов, размещение объявлений об оказании услуг по оформлению кредитов.

«Сотрудники полиции Жамбылской области задержали 20-летнего жителя Шымкента, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств. Парень, открыв себе лжеаккаунт в Instagram, обещал потерпевшим рефинансирование кредитов в банке под низкими процентами, при этом отправлял им удостоверение личности чужого человека. В настоящее время доказана причастность подозреваемого к совершению 5 интернет-мошенничеств. Кроме того, во время операции изъяты 154 нелицензионных дисков и флэшек, на которых выявлены контрафактные фильмы, музыка, а также нелицензионное программное обеспечение Windows. Помимо этого полицейские изъяли три «шпионских» «жучка»», — говорит Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК .

В Казахстане продолжается кампания по легализации иностранных автомобилей.

Заявки одобрены свыше 60 тысячам автолюбителей. 25 тысяч владельцев машин с иностранными номерами получили документы и номерные знаки.