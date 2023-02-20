Школьник из Шымкента стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира Pee-Wee в Канаде!

Александр Ким — стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира Pee-Wee в Канаде!

Юношеская сборная Казахстана приняла участие в престижном международном турнире Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament, который прошел в Квебеке, Канада.

Костяк нашей сборной составили юные хоккеисты из клубов Алматы. Из детской хоккейной команды «Туран» г. Шымкента, которую тренирует Жанат Байдеу, в турнире приняли участие два игрока – защитник Айсултан Майсакан и нападающий Александр Ким.

12-летние мальчишки готовились к соревнованиям в Алматы. В Канаду команда во главе с Сергеем Шаверневым вылетела 7 февраля, а турнир стартовал 10 февраля.

13 февраля наш шымкентский мальчик – Саша Ким – в матче за сборную Казахстана по хоккею забил 3 шайбы! Да, забил! И в чьи ворота?! Сборной Канады!

В тот день в стартовой встрече казахстанская сборная выиграла со счетом 9:2 у канадской команды Haute-Beauce Lynx!

В составе нашей команды хет-триками, это три гола, забитые в одном матче одним игроком, помимо Александра Кима, отметился и Максим Самойлюк. По шайбе в свой актив записали Андрей Новиков (капитан команды), Назар Шаронов и Ян Панин. Ворота защищали Павел Терентьев и Александр Миронов.

Всего сборная по детскому хоккею Казахстана провела пять турнирных матчей: через день по программе и 6 товарищеских встреч.

Итак, кто же это Александр Ким?! Что известно об этом парнишке? То, что он из Шымкента – это понятно! Саша занимается хоккеем с четырех лет! Тренируется в нашем Ледовом дворце в хоккейной команде «Туран» у Жаната Бериковича Байдеу. Команда «Туран» – участник и призер ежегодных чемпионатов РК, международных турниров в Бишкеке, Ташкенте. Александр Ким – капитан команды «Туран-2010».

Первую свою награду Саша взял в Бишкеке на кубке мэра Бишкека в пять лет и получил статус «Полезный игрок». Первым тренером Александра был Олег Юрьевич Левиков.

Эти первые сведения о юном хоккеисте нам рассказала его бабушка –Ольга Ли:

«В сборной Казахстана только два хоккеиста из Шымкента – Айсултан Майсакан и мой дорогой внук Александр. Это моя радость и гордость! Очень горда за нашу страну! Как же прекрасно выступили ребята! Турнир очень серьезный, в этом году в нем приняли участие 2 200 детей из 28 стран мира! Впервые за 63-летнюю историю этого престижного турнира в нем приняла участие команда из Казахстана. Какой блестящий дебют!»

Что еще важно знать? Этот турнир – один из важнейших в мире, он считается чемпионатом мира среди клубных команд для юниоров в возрасте 11-12 лет. Через чемпионат Pee-Wee прошли многие звезды хоккея, такие легендарные игроки, как Брэд Парк, Уэйн Гретцки, Патрик Рой и др. Схема турнира очень жесткая: проиграть можно только одну игру, первую, а дальше проиграл – вылетел.

В полуфинале со сборной Англии Саша особенно отличился за 0,03 секунды до конца основного времени: он забил решающий гол и вывел команду в финал! Это был самый знаковый момент!

Участниками соревнований стали хоккеисты из 28 стран мира, сборная Казахстана стала чемпионом турнира!!!

И еще! Александр Ким стал лучшим бомбардиром турнира среди всех игроков команд-участниц и получил Maurice Rocket Richard Trophy – награду, ежегодно вручаемую лучшему снайперу, по аналогии с регулярным чемпионатом НХЛ. Его имя будет вписано в большой кубок Мориса Ришара, а маленькую копию привезёт с собой…

Поздравляем! Новых побед нашим хоккеистам!

Юг Казахстана, хоккей, чемпионы – это стало реальностью! Спасибо тебе, Александр!

Фарида Шарафутдинова