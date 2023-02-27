Шымкентские хоккеисты выиграли турнир в Канаде

В аэропорту Шымкента сегодня было, как на трибунах канадского Квебэка. Юных хоккеистов встречали родственники, друзья и болельщики.

Чемпионы привезли золото престижного международного хоккейного турнира. Самым сложным, по словам чемпионов, выдался матч с британцами. Победу удалось одержать благодаря стойкости и характеру.

Айсултан Майсаканов хоккеист:

«Самая тяжелая игра была с Англией. Мы попотели для этой игры. Вышли в финал. В первой игре мы выиграли со счетом 9:2. Я очень был рад этой игре. В первой игре были очень хорошие эмоции».

Александр Ким хоккеист:

«Соперники были сложные, но мы взяли себя в руки и выиграли».

Казахстан впервые за 63 года участвовал в международном турнире и сразу такая оглушительная победа. Соревнования, среди участников до 13 лет, проходили в Канаде восемь дней. В турнире приняли участие 60 команд со всего мира.

За сенсационным выступлением юниоров с особым волнением следили родные хоккеистов.

«Мы смотрели все турниры по телевизору. И везде наш внук проявил себя везде, то по три шайбы, по две шайбы и во всех играх он больше всех забивал голлов. И по итогам этого турнира, единственный он, как самый лучший игрок, который больше всех забил шайбы в ворота соперкинов и он стал лучшим», — говорит бабушка Александра Ким- Ольга Ли.

Айман Майсаканова мать Айсултана Майсаканова:

«Мы конечно сейчас выехли на турнир международный, который проходит ежегодно. В этом году именно этот турнир проходил среди участников 2010 г.р. И наши дети получают Айсултан и Саша были приглашены, мы очень гордимся этим. Для нас это так волнительно и мы до сих в это не верим».

После короткого отдыха, юные чемпионы вновь выйдут на лёд, в составе клубных команд.